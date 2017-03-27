В рамках «Кубка Анны Богалий – SKIMiR» состоялись смешанные эстафеты

27 Марта 2017 года, 12:27

МУРМАНСК/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – В Долине уюта 26 марта, в заключительный день последнего «Кубка Анны Богалий – SKIMiR», состоялись смешанные эстафеты.

Эстафеты Кубка являются смешанными по трем признакам — в одной команде выступают девушки и юноши, также в одной команде выступают спортсмены из разных регионов, а кроме того, в одном из стартов команды состояли из двух разных возрастных групп.

Среди команд, состоящих из двух юношей 16–17 лет и двух юношей 10–11 лет, места распределились следующим образом:

1. Ренат Артемян (Мурманская область), Валерий Сырмич (Минская область), Кирилл Климентьев (Челябинская область) и Василий Нога (Ленинградская область).

2. Никита Котов (Мурманская область), Артемий Хасанкаев (Мурманская область), Макар Афонин (Мурманская область) и Семен Кузнецов (Ленинградская область).

3. Александр Кошин (Беларусь, Витебская область), Эльдар Данилов (Башкортостан), Егор Пачин (Санкт-Петербург) и Федор Федорченко (Московская область).

Среди команд, состоящих из двух девушек 16–17 лет и двух девушек 10–11 лет, первые три места заняли следующие команды:

1. Карина Ануфриенко (Беларусь, Витебская область), Мария Макарова (Мурманская область), Анастасия Терещенко (Челябинская область) и Элина Журавкова (Новосибирская область).

2. Анастасия Батманова (Ульяновская область), Виктория Ходасевич (Беларусь, Минская область), Анна Батманова (Ульяновская область) и Кристина Павлихина (Санкт-Петербург).

3. Эльмира Магомедова (Мурманская область), Екатерина Леоненко (Мурманская область), Анастасия Вологжина (Иркутская область) и Юлия Костякова (Вологодская область).

Среди команд, состоящих из двух юношей и двух девушек 14–15 лет, лидерами стали:

1. Павел Елагин (Архангельская область), Вадим Мазур (Беларусь, Витебская область), Полина Перина (Архангельская область) и Анна Борисова (Архангельская область).

2. Иван Свинтицкий (Беларусь, Витебская область), Максим Лебедев (Псковская область), Каролина Царева (Сахалинская область) и Виктория Филиппова (Сахалинская область).

3. Павел Ляшок (Ленинградская область), Илья Амелин (Мурманская область), Елена Надольская (Беларусь, Витебская область) и Алина Стольникова (Мурманская область).

Среди команд, в составе которых по два юноши и по две девушки 12–13 лет, первые три места достались:

1. Никита Смирнов (Вологодская область), Олег Миловкин (Вологодская область), Полина Андреева (Ленинградская область) и Анастасия Кербик (Ленинградская область).

2. Дмитрий Маркелов (Красноярский край), Александр Казаков (Мурманская область), Снежана Протасова (Сахалинская область) и Мария Заночуева (Московская область).

3. Ярослав Гришин (Сахалинская область), Павел Михаилов (Ленинградская область), Елена Кулак (Беларусь, Витебская область) и Карина Каретник (Мурманская область).

Кубок проводится в России уже пятый раз, в Мурманске – только второй. Церемония открытия здесь состоялась 22 марта, а 25 марта состоялись гонки с массового старта.

Фото с сайта