27 Марта 2017 года, 13:57

МУРМАНСК/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – В Мурманске подвели итоги «Кубка Анны Богалий – SKIMiR» и определили абсолютных чемпионов.

Абсолютные победители определялись в каждой возрастной группе (среди юношей и среди девушек) по сумме кубковых очков, набранных во всех личных дисциплинах на всех этапах Кубка.

Участникам любого из этапов Кубка, занявшим первые 15 мест в личных гонках каждом виде программы, начислялись кубковые очки (от 30 до 1).

В финальном этапе соревнований действует система начисления очков в соответствии с правилами IBU, применяемыми на Кубке Мира по биатлону: первые 40 мест получают от 60 до 1 очка.

Среди юношей 2000-2001 г.р. абсолютным чемпионом стал Алмаз Валиев (Башкортостан, ГБУ СШОР по биатлону РБ). Среди девушек той же возрастной категории абсолютный победитель – Дарья Кудаева (Новополоцк, Белорусский клуб биатлона).

У юношей 2002-2003 г.р. абсолютный чемпион – Денис Иродов (Алтай, МБОУ ДОД «ДЮСШ г. Горно-Алтайска»). Среди девушек того же возраста абсолютный чемпион – Полина Кузьмина (Красноярск, Сибиряк).

Среди юношей 2004-2005 г.р. абсолютный чемпион – Аким Лаврушин (Новосибирск, ЦСП по биатлону), среди девушек – Полина Арзамасцева (Челябинская область, ЧУ ДО «СК «Металлург- Магнитогорск»).

У юношей 2006-2007 г.р. абсолютным победителем Кубка стал Кирилл Климентьев (Челябинск, СДЮСШОР №5), у девушек – Анастасия Терещенко (Челябинская область, ЧУ ДО «СК «Металлург- Магнитогорск»).

«Кубок Анны Богалий – SKIMiR» проводится в России уже пятый раз, в Мурманске – второй раз. В прошлом году здесь состоялся старт соревнований, а в этот раз прошел финишный этап. Церемония открытия состоялась 22 марта, 25 марта был масстарт, а 26 марта – смешанная эстафета.