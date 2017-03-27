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Главная » Спорт » Завершились соревнования по зимнему виндсёрфингу и сноукайтингу традиционного Праздника Севера
 
 
 
 
27 Марта 2017 года, 16:24

Завершились соревнования по зимнему виндсёрфингу и сноукайтингу традиционного Праздника Севера


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – Завершились соревнования по зимнему виндсёрфингу и сноукайтингу 83 Праздника Севера. Любителей парусного спорта из городов Мурманской области и других регионов России принимал яхт-клуб Мурманского морского торгового порта.

Соревнования проходили на льду Нижнетуломского водохранилища, в Териберке и на реке Тулома. Медали разыгрывались в дисциплинах курс-рейс, марафон и полумарафон. В классе «зимний виндсёрфинг» абсолютным чемпионом Полярной олимпиады стал Ростислав Котов (Мончегорск). У сноукайтеров – прошлогодний победитель Андрей Балякин (Санкт-Петербург).

В дисциплине курс-рейс у виндсерферов в тройку лидеров вошли Ростислав Котов (Мончегорск), Артем Трофименко (Мончегорск) и Вячеслав Мальцев (Мурманск).

В марафоне виндсерферов первые три места достались Евгению Митрофанову (Мончегорск), Валентину Дробышевскому (Мурманск) и Ростиславу Котову (Мончегорск).

В курс-рейсе сноукатинга-лыжи первое место занял Андрей Балякин (Санкт-Петербург), второе – Никита Коданев (Санкт-Петербург), третье – Сергей Булыгин (Чебоксары).

В курс-рейсе сноукатинга-сноуборд лидерами стали Валерия Геращенко (Екатеринбург), Никита Сорколов (Санкт-Петербург) и Игорь Захарцев (Самара).

В полумарафоне сноукайтинга-лыжи первые три места заняли Алексей Королько (Петрозаводск), Мария Рыжанкова (Санкт-Петербург) и Елена Бессмертных (Санкт-Петербург).

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