«Норникель» организовал в Мончегорске «Полярную Олимпиаду»

27 Марта 2017 года, 18:30

МОНЧЕГОРСК/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – Большой спортивный праздник организовал «Норникель» в Мончегорске 27 марта. В «Полярной олимпиаде» приняли участие семейные команды работников Кольской ГМК из Мончегорска, Заполярного и Никеля, Мурманского транспортного филиала «Норникеля», а также поклонники здорового образа жизни.

«Полярная олимпиада» позволила вывести из спортивных залов под открытое небо корпоративные семейные старты «Папа, мама, я – спортивная семья». В течение двух лет состязания принимал горнолыжный комплекс «Лопарьстан». В этом году впервые мероприятие состоялось в городском парке имени Сергея Бровцева.

«Норникель» уделяет большое внимание развитию спорта, спортивной инфраструктуры на территориях городов. И это одна из основополагающих составляющих политики компании, - отметила председатель Совета по спорту «Норникеля», начальник управления корпоративных мероприятий Ирина Заболотная

Ключевое событие «Полярной олимпиады» - семейные старты «Папа, мама, я – спортивная семья». В нем участвовали 12 команд. Победителям и призерам кроме памятных дипломов и медалей вручили сертификаты на приобретение товаров в спортивном магазине. Самой быстрой и ловкой оказалась семья Конухиных из Мончегорска. Также были названы лучшие в специальных номинациях.

Попробовать себя на ловкость смогли и болельщики. Организаторы праздника приготовили специальную спортивную программу, в которой участвовали и дети, и взрослые.