Феттель выиграл Гран При Австралии

27 Марта 2017 года, 19:45

Наконец-то 68-й сезон Формулы 1 стартовал! И он обещает быть очень интересным — тотального доминирования одной команды, как это было в прошлые три года, скорее всего, больше не будет.

По предсезонным тестам стало ясно, что Ferrari построили отличный болид. Себастьян Феттель и Кими Райкконен наматывали сотни километров, машина практически не ломалась и показывала быстрейшие времена.

В Австралии подтвердилось, что «красные» не блефовали. Феттель квалифицировался вторым, уступив совсем немного Льюис Хэмилтону. Райкконен на стартовой решетке расположился четвертым, а на третье место оккупировал новый пилот Mercedes Валттери Боттас.

Старт для лидеров прошел без изменений. Но оторваться Льюису от Себастьяна на приличное расстояние не удавалось. Правда, алый болид не смог подъехать на расстояние атаки, поэтому исход гонки решила тактика.

На первый и единственный пит-стоп Хэмилтон отправился на 18 круге, на шесть кругов раньше Феттеля. После выезда из боксов англичанин ехал быстрее Себастьяна, но потом уперся в неуступчивого Макса Ферстаппена и стал терять время. Это позволило Себу создать достаточный отрыв от главного конкурента, так что после своего пит-стопа на 24 круге Феттель выезжает аккурат перед парой Ферстаппен-Хэмилтон, возглавив гонку до самого финиша.

Льюис потерял победу из-за того, что вовремя не смог пройти болид Red Bull голландца. Руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер даже пошутил на эту тему, сказав, что Феттель должен Максу пиво.

Третье место сохранил Валттери Боттас, оставив хорошее впечатление на руководство Mercedes своим дебютом в коллективе. Четвертое место также осталось за Кими Райкконеном. На пятом месте не пустивший Хэмилтона к победе Макс Ферстаппен.

Даниил Квят бодро начал сезон и закончил гонку в Мельбурне на девятом месте, завоевав два очка. Квят мог быть и выше на финише, но на 50-м круге пилоту пришлось заехать на внеплановый пит-стоп из-за проблем с электроникой.

Для Себастьяна Феттеля эта победа стала 43-й по счету, а Ferrari впервые смогла победить с Сингапура-2015.

«Этот результат принес всем нам облегчение. Надо признать, что победа — это лишь верхушка айсберга, основа для этого успеха была заложена очень давно. Сейчас в команде царит прекрасная атмосфера, так что нам надо продолжать работать в том же духе.

За последние полгода команда проделала фантастическую работу. Так что сегодня машина работала замечательно, я получал удовольствие за рулем. В гонке мы быстро поняли, что у нас высокий темп, я не давал Льюису создать большой отрыв, хотя спустя 10 первых кругов он начал ехать еще быстрее, но все-таки ему не удалось уехать далеко. Я понимал, что если на первом пит-стопе что-нибудь произойдет, мне нужно держаться сразу за Льюисом, чтобы либо оказывать на него давление, либо опередить за счет более раннего пит-стопа. Как только мы поняли тактику «Мерседеса», нам не было смысла действовать таким же образом. Поэтому мы остались на трассе на шесть кругов дольше Хэмилтона. Шины в этом время работали хорошо, мой темп был высоким.

Когда мой отрыв стал достаточным, я свернул в боксы. Моего преимущества хватило, и я вернулся на трассу прямо перед Максом, которого так и не смог обогнать Льюис. Трасса в первом повороте была довольно скользкой, но я смог неплохо выйти и рвануть к третьему повороту. Макс попробовал меня обогнать, но я смог удержаться впереди. Это был ключевой момент гонки.

Когда я возвращался на пит-лейн после финиша, много болельщиков выбежали на трассу с флагами Ferrari. Это было невероятно, спасибо всем за поддержку! Мы напряженно работали в последние месяцы, наши парни практически не спали как на базе, так и на трассе.Нам нужна была эта победа», — цитирует Феттеля портал Espn.com.

Небольшо видео после финиша гонки: