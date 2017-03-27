Феттель выиграл Гран При Австралии

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Резидент шоу Stand Up ТИМУР КАРГИНОВ в к/т «Мурманск» 30 марта Резидент шоу Stand Up ТИМУР КАРГИНОВ в к/т «Мурманск» 30 марта
Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн
Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно Весенние каникулы в AZIMUT Отель Мурманск: дети отдыхают бесплатно
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
 
 

Видеоновости16+

Бойцы нацгвардии обезвредили условных диверсантов, которые пытались заминировать Атомфлот
 
 
 
 

Курсы валют 25.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,6947
-0,1628
1 USD
Доллар США
57,4247
-0,0981
1 EUR
Евро
61,8636
-0,2323
10 NOK
Норвежских крон
67,5640
-0,2903
10 SEK
Шведских крон
65,0270
-0,3354
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
6.4 м/с
давление 744.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Дмитрий Медведев прибудет в Мурманск в среду
27 Марта 2017, 16:30
Дмитрий Медведев прибудет в Мурманск в среду
В Кандалакше намечается очередной скандал с электрообогревом
27 Марта 2017, 14:25
В Кандалакше намечается очередной скандал с электрообогревом
Знак «Начинающий водитель» стал обязательным
27 Марта 2017, 10:50
Знак «Начинающий водитель» стал обязательным
В Мурманске состоялись лыжные гонки «Кубка Анны Богалий — SKIMiR»
27 Марта 2017, 10:32
В Мурманске состоялись лыжные гонки «Кубка Анны Богалий — SKIMiR»
 
 
 
 

Самое читаемое

Административное здание Южного склона сгорело в Мурманске
27 Марта 2017, 08:25
Новый рыбный король России родом из Мурманска
27 Марта 2017, 15:16
Летнее расписание 2017: куда улететь из Мурманска
27 Марта 2017, 09:11
Дмитрий Медведев прибудет в Мурманск в среду
27 Марта 2017, 16:30
Знак «Начинающий водитель» стал обязательным
27 Марта 2017, 10:50
В Кандалакше намечается очередной скандал с электрообогревом
27 Марта 2017, 14:25
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Спорт » Феттель выиграл Гран При Австралии
 
 
 
 
27 Марта 2017 года, 19:45

Феттель выиграл Гран При Австралии


Наконец-то 68-й сезон Формулы 1 стартовал! И он обещает быть очень интересным — тотального доминирования одной команды, как это было в прошлые три года, скорее всего, больше не будет.

По предсезонным тестам стало ясно, что Ferrari построили отличный болид. Себастьян Феттель и Кими Райкконен наматывали сотни километров, машина практически не ломалась и показывала быстрейшие времена.

В Австралии подтвердилось, что «красные» не блефовали. Феттель квалифицировался вторым, уступив совсем немного Льюис Хэмилтону. Райкконен на стартовой решетке расположился четвертым, а на третье место оккупировал новый пилот Mercedes Валттери Боттас.

Старт для лидеров прошел без изменений. Но оторваться Льюису от Себастьяна на приличное расстояние не удавалось. Правда, алый болид не смог подъехать на расстояние атаки, поэтому исход гонки решила тактика.

5 2

На первый и единственный пит-стоп Хэмилтон отправился на 18 круге, на шесть кругов раньше Феттеля. После выезда из боксов англичанин ехал быстрее Себастьяна, но потом уперся в неуступчивого Макса Ферстаппена и стал терять время. Это позволило Себу создать достаточный отрыв от главного конкурента, так что после своего пит-стопа на 24 круге Феттель выезжает аккурат перед парой Ферстаппен-Хэмилтон, возглавив гонку до самого финиша.

Льюис потерял победу из-за того, что вовремя не смог пройти болид Red Bull голландца. Руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер даже пошутил на эту тему, сказав, что Феттель должен Максу пиво.

Третье место сохранил Валттери Боттас, оставив хорошее впечатление на руководство Mercedes своим дебютом в коллективе. Четвертое место также осталось за Кими Райкконеном. На пятом месте не пустивший Хэмилтона к победе Макс Ферстаппен.

Даниил Квят бодро начал сезон и закончил гонку в Мельбурне на девятом месте, завоевав два очка. Квят мог быть и выше на финише, но на 50-м круге пилоту пришлось заехать на внеплановый пит-стоп из-за проблем с электроникой.

Для Себастьяна Феттеля эта победа стала 43-й по счету, а Ferrari впервые смогла победить с Сингапура-2015.

5 3

«Этот результат принес всем нам облегчение. Надо признать, что победа — это лишь верхушка айсберга, основа для этого успеха была заложена очень давно. Сейчас в команде царит прекрасная атмосфера, так что нам надо продолжать работать в том же духе.

За последние полгода команда проделала фантастическую работу. Так что сегодня машина работала замечательно, я получал удовольствие за рулем. В гонке мы быстро поняли, что у нас высокий темп, я не давал Льюису создать большой отрыв, хотя спустя 10 первых кругов он начал ехать еще быстрее, но все-таки ему не удалось уехать далеко. Я понимал, что если на первом пит-стопе что-нибудь произойдет, мне нужно держаться сразу за Льюисом, чтобы либо оказывать на него давление, либо опередить за счет более раннего пит-стопа. Как только мы поняли тактику «Мерседеса», нам не было смысла действовать таким же образом. Поэтому мы остались на трассе на шесть кругов дольше Хэмилтона. Шины в этом время работали хорошо, мой темп был высоким.

Когда мой отрыв стал достаточным, я свернул в боксы. Моего преимущества хватило, и я вернулся на трассу прямо перед Максом, которого так и не смог обогнать Льюис. Трасса в первом повороте была довольно скользкой, но я смог неплохо выйти и рвануть к третьему повороту. Макс попробовал меня обогнать, но я смог удержаться впереди. Это был ключевой момент гонки.

Когда я возвращался на пит-лейн после финиша, много болельщиков выбежали на трассу с флагами Ferrari. Это было невероятно, спасибо всем за поддержку! Мы напряженно работали в последние месяцы, наши парни практически не спали как на базе, так и на трассе.Нам нужна была эта победа», — цитирует Феттеля портал Espn.com.

Небольшо видео после финиша гонки:

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта