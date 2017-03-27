Строительство нового скалодрома в Апатитах будет включено в профильную госпрограмму Мурманской области

27 Марта 2017 года, 16:48

АПАТИТЫ/ 27 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодняшнее оперативное совещание губернатор Марина Ковтун начала с темы, волнующей жителей Апатитов.

«За последнюю неделю я получила несколько писем, в которых жители Апатитов просят не закрывать скалодром в спорткомплексе «Атлет». Приводятся аргументы, что скалодром работает уже двадцать лет, на нём проводились крупные соревнования, и его закрытие лишит возможности детей заниматься скалолазанием», – сообщила Ковтун.

Глава региона отметила, что действительно существуют разрушения несущих конструкций здания, к которым крепится скалодром, – это установлено проверкой. Необходимые документы на сооружение скалодрома отсутствуют, есть представление прокуратуры, в котором говорится о прямой угрозе жизни и здоровью детей из-за указанных нарушений.

Губернатор подчеркнула, что вопрос полностью находится в компетенции муниципальных властей, и попросила главу администрации Апатитов Николая Бову доложить о том, как они намерены решать эту проблему.

По информации Бовы, уже в июне при корректировке муниципального бюджета будут выделены средства на разработку проекта нового скалодрома, возвести его планируется в течение двух лет. В случае невозможности использования конструкций спорткомплекса «Атлет» рассматриваются две альтернативные площадки для размещения скалодрома.

«Скалодром для ребятишек в малом зале остается – там проходят наиболее массовые занятия, и мы продолжим их проводить», – заверил глава администрации Апатитов.

Марина Ковтун поручила организовать демонтаж скалодрома в «Атлете» в самое ближайшее время.

«Подвергать риску детей недопустимо: если конструкция разрушает здание, её надо убрать. После того, как горсовет примет решение о создании нового скалодрома и выделении средств на разработку проектно-сметной документации, объект будет включён в областную госпрограмму – я дам соответствующее поручение спорткомитету», – сказала глава региона.

Напомним, ранее прокуратура Апатитов провела проверку скалодрома. Проверкой установлено, что в местах примыкания скалодрома к несущим конструкциям здания имеются трещины по всему периметру стен от второго до четвертого этажа здания. Жители Апатитов, однако, выступают против закрытия скалодрома.