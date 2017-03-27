Босс Mercedes F1: «Этот сезон будет для нас намного труднее»

27 Марта 2017 года, 21:00

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф после проигрыша Хэмилтона в Гран При Австралии признал, что победа досталась Феттелю справедливо, и что путь англичанина к четвертому титулу будет непрост, если он вообще состоится.

«Иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете. Это нормальная ситуация. Нам очень повезло в последние три года, мы выиграли чемпионаты и большинство гонок. Но так не может продолжаться вечно. Мы признаем, что во Австралии Ferrari нас победила. Приехав на следующую гонку в Китай, мы будем сильнее. На тестах у нас были некоторые проблемы, которые мы не афишировали, а в воскресенье мы провели не лучшую гонку, отработав не идеально. Мы не оставим ни один аспект без внимания, чтобы в будущем опять начать побеждать.

Да, мы выиграли в последние годы много гонок, но это не было легко. Мы всегда скептически оцениваем свои шансы и прорабатываем худший вариант развития событий. Мы всегда считали Ferrari и Red Bull сильными конкурентами, кем они и были. Сейчас наши взгляды не изменились, а Ferrari стала даже в некоторых моментах быстрее нас. Что и подтвердилось в Мельбурне.

Поражения неотъемлемая часть Формулы 1. Мы не можем побеждать в гонках вечно. В какой-то момент нам пришлось бы признать, что кто-то из соперников лучше справился со своей работой. Но это уже случилось, на первой же гонке сезона. В Ferrari лучше нас отработали и Себастьян заслуженно победил в Гран При Австралии. Мы ожидаем трудный сезон и долгую борьбу с Ferrari. Это будет тяжело, но зато это в интересах спорта и болельщиков», — рассказал в интервью Sky Sports Вольфф.