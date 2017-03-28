Старая коробка большого зала спортивного центра «Авангард» демонтирована

29 Марта 2017 года, 12:08

МУРМАНСК/ 29 марта/ БИ-ПОРТ – Продолжаются ремонтные работы большого зала городского спортивного центра «Авангард» Уже демонтирована старая коробка корта. Строители готовят стены к отделке, сообщили в администрации Мурманска.

«После завершения работ существенно расширится функционал спортивного зала, – рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту Ирина Андреева. – В обновленном помещении помимо традиционного мини-футбола можно будет заниматься также баскетболом и волейболом.

В Мурманске продолжится строительство и новых уличных стадионов. Осенью новая площадка появится в жилом микрорайоне Росляково.

За последние годы в заполярной столице модернизированы, а зачастую выстроены заново почти 50 спортивных площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах.

АГМ