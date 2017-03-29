2 апреля на горнолыжном комплексе «Огни Мурманска» состоятся соревнования «Апрельский калейдоскоп»

29 Марта 2017 года, 15:17

МУРМАНСК/ 29 марта/ БИ-ПОРТ - Детская школа, созданная на горнолыжном курорте «Огни Мурманска» в 2008 году, занимается обучением детей катанию на горных лыжах по современной методике в игровой форме. Символом школы является медвежонок по имени Вова, который вместе с ребятами участвует в занятиях, развлекает и угощает их.

В горнолыжной школе дети могут уже с 3-х лет. познакомится с таким неудобным и тяжелым оборудованием как горнолыжные ботинки и шлем; а также скользкими и не послушными лыжами. Ребята играючи, падая и кувыркаясь, учатся правильно спускаться со своего, пока маленького склона.

Родители могут спокойно наслаждаться отдыхом на территории Парка активного отдыха «Огни Мурманска», пока ребенок находится в кампании сверстников и опытных педагогов, набираясь новых знаний и приятных впечатлений.

Специально подготовленная детская площадка и игровой процесс обучения сделают занятия интересными и увлекательными, а ежемесячные детские соревнования в конце курса обучения, проявят в ребенке спортивный интерес и сформируют положительные эмоции от обучения горнолыжному спорту.

2 апреля на горнолыжном комплексе «Огни Мурманска» состоятся соревнования по горным лыжам среди детей от 3 до 11 лет «Апрельский калейдоскоп».

Соревнования проводятся в трех номинациях:

- Спуск по прямой «Непоседы» - эстафета для самых маленьких горнолыжников (3-4 года).

- Объезд вешек «Крепкий орешек» - эстафета для ребят от пяти лет и старше (старт на учебном склоне).

- «Нет преград» - эстафета для старших горнолыжников (старт на большом склоне).

Записаться на соревнования можно в группе ВКонтакте.

Фототчет о проведенных последних соревнованиях.

А на возникшие вопросы по дополнительным услугам на горнолыжном центре «Огни Мурманска» можно получить ответы в группе ВКонтакте.