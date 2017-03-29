Спортивная площадка на улице Маклакова в Мурманске очищена от снега

29 Марта 2017 года, 17:51

МУРМАНСК/ 29 марта/ БИ-ПОРТ — Городские власти продолжают следить за состоянием дворовых спортивных комплексов, сообщают в администрации Мурманска. За содержание и уборку таких зон отвечает спортивный центр «Авангард».

«В ведении нашего учреждения 9 спортплощадок и лыжная трасса. Конечно, обильные снегопады значительно осложняют нашу задачу, но мы стараемся оперативно убирать и вывозить снег», - отметил заместитель директора городского спортивного центра «Авангард» Сергей Негода.

В число вверенных «Авангарду» объектов входит и площадка в районе дома №10 по улице Маклакова. Уборка на площадке осуществляется как с помощью спецтехники, так и вручную. Спортплощадка стала одной из первых модернизированных в Мурманске и была признана лучшим спортивным сооружением региона. В целом за последние годы было обновлено и заново отстроено более 50 спортплощадок Заполярной столицы.

«Жители микрорайона по достоинству оценили удобство и доступность этого стадиона, здесь занимаются и взрослые, и дети. Отрадно, что городские спортивные площадки содержатся в чистоте при любых погодных условиях», - рассказал депутат Горсовета, директор СОШ № 49 Юрий Гугин.

АГМ