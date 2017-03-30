В рамках Праздника Севера спортсмены разыграли комплект наград в лыжных гонках классическим стилем

30 Марта 2017 года, 10:36

МУРМАНСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ — В Долине Уюта стартовали соревнования лыжников в рамках 83-го традиционного Праздника Севера. В первый соревновательный день, 29 марта, более сотни спортсменов из России и Белоруссии разыграли награды в гонках классическим стилем.

Женщины боролись на 10-километровке. Золотую медаль завоевала Полина Сероносова из Минска с результатом 31 минута 59,8 секунд. Серебряным призёром стала жительница Мончегорска Екатерина Бурянина – 33.18,3, а бронзовым – ковдорчанка Анна Неустроева – 33,40,8.

У мужчин на 15-километровке победу одержал москвич Алексей Тимашов – 44.22,7. Второе время показал петрозаводчанин Николай Миронов – 44.24,7, третьим к финишу пришел Станислав Егоров из Йошкар-Олы - 44.32,4.

30 марта участникам предстоят состязания в гонках свободным стилем на этих же дистанциях.