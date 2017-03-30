Ковдорский «Север» сразится за хоккейный Кубок «ЕвроХима»

30 Марта 2017 года, 15:47

КОВДОР/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – Хоккейная команда «Север» примет участие в детском чемпионате мира по хоккею, проводимый минерально-химическим гигантом «ЕвроХим». Турнир пройдёт в конце мая в Новомосковске на арене ледового дворца «Юбилейный», который был построен специально для таких мероприятий при непосредственном участии МХК.

Согласно проведённой жеребьёвке, соперниками юных хоккеистов из Ковдора по группе А станут команды «Алматы» из Казахстана и «Клайпеда» из Литвы. Команда из Казахстана в прошлом году заняла второе место на турнире, уступив в финале хозяевам чемпионата - команде «Виктория» из Новомосковска.

Турнир 2017 года пройдёт во втором по величине городе Тульской области в шестой раз. В нём примут участие команды из регионов присутствия МХК «ЕвроХим». Впервые в чемпионате примет участие команда из Эстонии «Нарва».

Команда Ковдорского ГОКа «Север» в прошлом году оказалась в середине турнирной таблицы, заняв седьмое место. Лучшим достижением заполярных хоккеистов пока является четвертое место, которое игроки заняли в 2015 году. По словам юных спортсменов, в этого году они полны решимости выйти в лидеры.