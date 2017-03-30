Ковдорский «Север» сразится за хоккейный Кубок «ЕвроХима»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
2 апреля в «Огнях Мурманска» - соревнования «Апрельский калейдоскоп» 2 апреля в «Огнях Мурманска» - соревнования «Апрельский калейдоскоп»
«Норникель» ввёл в эксплуатацию второй причал Мурманского транспортного филиала «Норникель» ввёл в эксплуатацию второй причал Мурманского транспортного филиала
Бухгалтеров и руководителей приглашают принять участие в Едином семинаре 1C Бухгалтеров и руководителей приглашают принять участие в Едином семинаре 1C
Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
 
 

Видеоновости16+

Из-за снегопада на мурманских дорогах столкнулись более сотни автомобилей
 
 
 
 

Курсы валют 30.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,8068
-0,8590
1 USD
Доллар США
57,0241
0,0877
1 EUR
Евро
61,5347
-0,2755
10 NOK
Норвежских крон
66,9273
-0,1435
10 SEK
Шведских крон
64,2909
-0,5215
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
4.5 м/с
давление 755.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

 
 
 
 

Выбор редакции

Президент поручил разработать структуру развития Севморпути
30 Марта 2017, 16:33
Президент поручил разработать структуру развития Севморпути
Более тысячи ветеранов Мурманска и области в этом году отдохнут на черноморском побережье
30 Марта 2017, 15:20
Более тысячи ветеранов Мурманска и области в этом году отдохнут на черноморском побережье
Олег Коробов исполняет обязанности руководителя Следственного комитета по Мурманской области
30 Марта 2017, 14:01
Олег Коробов исполняет обязанности руководителя Следственного комитета по Мурманской области
В Мурманской области ожидается усиление ветра
30 Марта 2017, 11:45
В Мурманской области ожидается усиление ветра
 
 
 
 

Самое читаемое

Машина «скорой помощи» сбила пожилую женщину в Мурманске
30 Марта 2017, 12:00
В Мурманской области растёт число разводов
29 Марта 2017, 17:37
Николая Коннова освободили от должности руководителя Следственного комитета по Мурманской области
30 Марта 2017, 11:07
Гражданская подлодка для Арктики может появиться в России
29 Марта 2017, 18:20
При падении льда с крыши дома в Кировске пострадал ребёнок
29 Марта 2017, 19:07
Мурманск: прогноз отключений на 30 марта
29 Марта 2017, 20:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Спорт » Ковдорский «Север» сразится за хоккейный Кубок «ЕвроХима»
 
 
 
 
30 Марта 2017 года, 15:47

Ковдорский «Север» сразится за хоккейный Кубок «ЕвроХима»


КОВДОР/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – Хоккейная команда «Север» примет участие в детском чемпионате мира по хоккею, проводимый минерально-химическим гигантом «ЕвроХим». Турнир пройдёт в конце мая в Новомосковске на арене ледового дворца «Юбилейный», который был построен специально для таких мероприятий при непосредственном участии МХК.

Согласно проведённой жеребьёвке, соперниками юных хоккеистов из Ковдора по группе А станут команды «Алматы» из Казахстана и «Клайпеда» из Литвы. Команда из Казахстана в прошлом году заняла второе место на турнире, уступив в финале хозяевам чемпионата - команде «Виктория» из Новомосковска.

34 2

Турнир 2017 года пройдёт во втором по величине городе Тульской области в шестой раз. В нём примут участие команды из регионов присутствия МХК «ЕвроХим». Впервые в чемпионате примет участие команда из Эстонии «Нарва».

Команда Ковдорского ГОКа «Север» в прошлом году оказалась в середине турнирной таблицы, заняв седьмое место. Лучшим достижением заполярных хоккеистов пока является четвертое место, которое игроки заняли в 2015 году. По словам юных спортсменов, в этого году они полны решимости выйти в лидеры.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Областные депутаты хотят бороться с детскими суицидами
2.
Паралимпийская сборная России примет участие в лыжном марафоне Праздника Севера
3.
Более 20 тысяч единиц гражданского оружия зарегистрировано в Мурманской области
4.
Атомная подлодка «Казань» будет спущена на воду 30 марта
5.
Олег Коробов исполняет обязанности руководителя Следственного комитета по Мурманской области
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта