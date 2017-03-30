Паралимпийская сборная России примет участие в лыжном марафоне Праздника Севера

30 Марта 2017 года, 16:50

МУРМАНСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ – Участниками 44 лыжного марафона, который пройдет 2 апреля 2017 года в Долине Уюта, станет паралимпийская сборная страны по биатлону и лыжным гонкам. Спортсмены будут проходить дистанцию в 50 и 25 километров классическим стилем. По информации Комитета по физической культуре и спорту, в Мурманск специально для этого прилетели двукратный чемпион, трехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр в Сочи, семикратный чемпион мира Владислав Лекомцев, пятикратная чемпионка Паралимпийских игр в Турине, Ванкувере и Сочи, одиннадцатикратная чемпионка мира Анна Миленина, бронзовый призер Чемпионата мира Екатерина Румянцева. Кроме этого, из Архангельска в Заполярье прибыли двукратный бронзовый призер Паралимпийских игр в Сочи Наталья Братюк и занявший пятое место на Паралимпийских играх в Сочи Иван Кодлозеров.

Завтра у спортсменов в Правительстве Мурманской области запланирована встреча с первым заместителем губернатора.