«МегаФон» обеспечил связью Долину Уюта во время соревнований Праздника Севера

30 Марта 2017 года, 17:16

МУРМАНСК/ 30 марта/ БИ-ПОРТ — Компания «МегаФон» выступила оператором связи традиционного Праздника Севера, который в Долине Уюта в Мурманске. Благодаря скоростному интернету от «МегаФона» организаторы имеют возможность вести прямую трансляцию мурманского лыжного марафона, а зрители на трибунах получат бесплатный Wi-Fi.

Международный ежегодный «Праздник Севера» проводится под эгидой Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области уже в 83-й раз. География соревнований по зимним видам спорта среди участников из разных стран, как любителей, так и профессионалов, охватывает весь регион. В Мурманске площадкой праздника традиционно выступает спортивный комплекс Долина Уюта, в котором 1 и 2 апреля пройдет лыжный марафон. Кроме лыжного марафона и соревнований по национальным видам спорта в эти дни зрителей ждут многочисленные торговые площадки, конкурсы и развлечения от партнеров праздника.

Делиться впечатлениями от всего увиденного можно будет прямо с трибун: технические специалисты компании «МегаФон» организовали зону бесплатного Wi-Fi для всех гостей мероприятия. Для выхода в Сеть нужно только пройти несложную процедуру авторизации, как требует российское законодательство, — это займет всего несколько секунд. Высокоскоростным доступом от оператора пользуются судьи, а также организаторы соревнований — для интернет-трансляции с видеокамер, установленных по маршруту лыжной гонки.

Во время лыжного марафона гостей «Долины Уюта» ждет не только «уютный» мобильный интернет, но и развлекательная площадка «МегаФона». Здесь можно сделать фото на память о празднике и выиграть за это призы, а также познакомиться со скоростями 4G-интернета и теми возможностями, которые получают владельцы мобильных устройств четвертого поколения. Для гостей зоны «МегаФона» предусмотрена возможность подзарядки мобильных гаджетов, а также консультации по вопросам связи. Площадка «МегаФона» будет работать в «Долине Уюта» 1 и 2 апреля с 11:00 до 15:00.