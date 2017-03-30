Лучшие команды региона отправятся в Финляндию на Чемпионат Европы по юкигассен

31 Марта 2017 года, 08:30

КИРОВСК/ 31 марта/ БИ-ПОРТ – В Кировске прошли завершающие игры IV Кубка Мурманской области по юкигассен. Финальный этап собрал сильнейших игроков Мурманска, Кандалакши, Полярных Зорь и Апатитов. Судьями турнира выступили президент и вице-президент федерации юкигассен Финляндии Ари Пёюлио и Лео Корхонен.

В финальных снежных схватках кубка уже не в первый раз сошлись команды Мурманска «Уно» и «Скала» и кандалакшская команда «Войта». Победителя в финальном бою определяли «Броском Победы»: по семь игроков от каждой команды били снежками по шлему. В «юки-буллитах» более меткими оказались игроки «Скалы», они и получили золотые майки победителя кубка. Серебро у кандалакшан – команды «Войта», бронзу завоевали игроки команды «Уно».

Теперь команды «Уно» и «Скала» отправятся на Чемпионат Европы по юкигассен в Финляндию. Кроме них, честь Мурманской области на европейском первенстве будет отстаивать мурманская команда «Звезда Пушкина» и игроки Полярных Зорь из команды «Вектор».