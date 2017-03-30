Большой хоккей в Мурманске

31 Марта 2017 года, 09:30

МУРМАНСК/ 31 марта/ БИ-ПОРТ - 1 апреля в 17:30 на арене Ледового Дворца спорта в товарищеском поединке схлестнутся команды «Авианосец» (сборная крейсера «Адмирал Кузнецов») и «Евророс». Откроют хоккейную встречу мэр города Мурманска Дмитрий Филиппов и представители штаба Северного флота.

Предстоящий матч — не только ледовое противостояние, но и большой семейный праздник для всех, от мала до велика. Флаги, дудки, барабаны, суровые хоккеисты, специальная фотозона и аэрохоккей не оставят маленьких болельщиков равнодушными. Детей, пап и мам ждут розыгрыши и викторины от известного шоумена Вадима Бузияна, награждение самого активного болельщика, авторов лучшего плаката и кричалки. Угадав итог матча в специальной зоне «Хоккейный оракул», зрители получат в подарок фирменные хоккейные сувениры.

В фотозоне «Селфишная» гости смогут сделать красочные моментальные снимки на память. Профессиональные аквагримёры разукрасят лица спортивной символикой, а черлидеры из группы поддержки Crazy Snow составят компанию.

Товарищеский матч «Авианосец» — «Евророс» разрешит спор давних соперников. Ровно год назад команды сыграли вничью со счётом 7:7, и сейчас противникам представился шанс отыграться. Тем более, спортсмены активно готовились к предстоящему матчу. Во время выполнения боевого задания у берегов Сирии военнослужащие «Адмирала Кузнецова» не забывали о хоккее и тренировались на роликовых коньках прямо на палубе авианесущего крейсера в Средиземном море. Едва сойдя на родной берег, хоккейная команда «Авианосец» приняла участие в турнире, посвящённом Дню моряка-подводника.

«Евророс» также не отставал. За год команда провела 17 матчей, забив в ворота оппонентов 108 шайб. Кроме того, стала призёром «Кубка Динамо», победителем «Кубка вызова» и организовала собственный турнир «Кубок Евророс», где приняли участие одни из лучших команд Заполярья.

Товарищеский матч — это настоящий дух спортивного состязания. Яркая, захватывающая игра подарит незабываемые эмоции и будет держать в напряжении до финального свистка.

Подарите себе и своим детям большой спортивный праздник! Вход свободный!

1 апреля, 17:30, Ледовый Дворец спорта (г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2А).