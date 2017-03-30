В Североморске стартовал чемпионат по боксу памяти Вадима Емельянова

31 Марта 2017 года, 12:30

СЕВЕРОМОРСК/ 31 марта/ БИ-ПОРТ – В Североморске открылся XXXI чемпионат по боксу памяти мастера спорта международного класса, военного строителя Северного флота капитана Вадима Емельянова. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе флота.

Открытие чемпионата и первые бои состоялись вечером 30 марта в спортивном комплексе «Богатырь».

В чемпионате участвуют 10 команд, представляющих объединения, соединения и воинские части Северного флота. Это команды «Печенга», «Сигнал», «Спутник», «Альбатрос», «Гроза», «Бастион», «Арктика», «Тайфун», «Ураган», «Медведи». Всего в боях примут участие 55 спортсменов разных возрастов и весовых категорий.

Из победителей и призеров чемпионата Северного флота будет сформирована сборная команда, которой будет выступать на соревнованиях ВМФ и Вооружённых Сил Российской Федерации.

предстоит защищать честь СФ на соревнованиях Военно-Морского флота и Вооружённых Сил Российской Федерации.

Соревнования продлятся до 2 апреля.