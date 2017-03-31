Евгений Плющенко закончил спортивную карьеру

31 Марта 2017 года, 18:51

РОССИЯ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ — Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры. Заявление спортсмен сделал в эфире телеканала «Матч ТВ».

«На Олимпийские игры как спортсмен я не поеду. Я закончил со спортом», - сказал Плющенко. Он также отметил, что продолжать карьеру планирует в качестве тренера и собирается открыть собственную школу фигурного катания.

«Сейчас я полностью занят тренерской работой и параллельно катаюсь в показательных выступлениях», - заявил спортсмен.

Напомним, что Плющенко является золотым призёром Олимпийских играх в Турине в 2006 году и Сочи в 2014, а также серебряным призёром Игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году и Ванкувере в 2010 году. Помимо этого россиянин трижды выигрывал чемпионат мира и семь раз побеждал на чемпионатах Европы по фигурному катанию.

Фото: Twitter