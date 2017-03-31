Проект спортивно-игровой площадки в Апатитах получит субсидию из бюджета области

31 Марта 2017 года, 15:14

АПАТИТЫ/ 31 марта/ БИ-ПОРТ — Проект создания объектов массового спорта на территории микрорайона Старые Апатиты прошёл конкурсный отбор для предоставления субсидий из областного бюджета.

Как сообщают в администрации Апатитов, цель проекта — создать в микрорайоне, отделенном от основной части города железнодорожным узлом, спортивно-оздоровительную инфраструктуру. В частности, предлагается построить футбольное поле, волейбольную площадку, каток, а также возвести на стадионе полосу препятствий для проведения занятий по пожарно-прикладным видам спорта и площадку для занятий силовыми упражнениями с тренажерами и оборудовать современную игровую зону для школьников.

Проект был поддержан на общем собрании жителей микрорайона. С 27 января по 22 февраля инициативная группа собрала около 3,5 тысяч подписей жителей города Апатиты в поддержку данного проекта. Кроме того, была подготовлена проектная документация, оформлены подписные листы, изготовлен генеральный план спортивно-игровой площадки.

В целом в этом году было подано 22 заявки, из которых 21 прошли конкурсный отбор.

На реализацию проекта в Апатитах областной бюджет выделит 2 млн рублей. Еще чуть больше миллиона составит доля софинансирования строительства площадки со стороны муниципального образования. По 13% недостающей суммы возьмут на себя бюджет Апатитов и коммерческие организации, еще 8% приходится на софинансирование со стороны населения.