Какая зарплата у Даниила Квята?

Издание Total Sportek посчитало зарплаты пилотов Формулы 1 в 2017 году. Стоит отметить, что контракты гонщиков публично нигде не публикуются, всё строго конфиденциально, но благодаря утечкам в СМИ и инсайдерам из мира Ф1 данные все-таки просачиваются наружу. Приведенные цифры не являются абсолютно точными, но это наиболее достоверная и полная информация о гонорарах гонщиков, которая есть на данный момент. Итак, как же выглядит тройка самых высокооплачиваемых пилотов королевских гонок и где в этом списке Даниил Квят?
На первом месте по доходам оказался четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Немец подписал трехлетний контракт с Ferrari, по которому в первый год получил $50 млн, а в остальные два сезона получает по $30 млн, не считая бонусов за победы. Контракт Феттеля со Скудерией заключен до конца 2017 года.
Второе место у Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Трехкратный чемпион мира продлил соглашение с «Серебряными стрелами» на три года в 2015 году. Контрактом предусмотрен гонорар в $31 млн в год с увеличением на не более $10 млн за достижения на трассе.
Третья строчка в рейтинге самых высокооплачиваемых пилотов у Фернандо Алонсо. Испанец в 2015 году подписал контракт с McLaren-Honda на три года с годовой зарплатой в $40 млн включая бонусы.
Российский гонщик Даниил Квят, выступающий в Toro Rosso, за 2017 год получит $750 тысяч, так же, как и его напарник Карлос Сайнс-младший.
Полный список зарплат пилотов в сезоне-2017:
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Себастьян Феттель, Ferrari — $30 млн
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Льюис Хэмилтон, Mercedes — $41 млн
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Фернандо Алонсо, McLaren — $40 млн
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Кими Райкконен, Ferrari — $7 млн
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Валттери Боттас, Mercedes — $8,5 млн
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Даниэль Риккардо, Red Bull — $6,5 млн
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Фелипе Масса, Williams — $3,5 млн
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Нико Хюлькенберг, Renault — $3 млн
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Макс Ферстаппен, Red Bull — $3 млн
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Серхио Перес, Force India — $2.5 млн
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Роман Грожан, HAAS — $1,5 млн
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Кевин Магнуссен, HAAS — $1 млн
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Джолион Палмер, Renault — $1 млн
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Даниил Квят, Toro Rosso — $750 тыс.
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Карлос Сайнс, Toro Rosso — $750 тыс.
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Стоффель Вандорн, McLaren — $300 тыс.
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Маркус Эрикссон, Sauber — $285 тыс.
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Эстебан Окон, Force India — $185 тыс.
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Паскаль Верляйн, Sauber — $150 тыс.
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Лэнс Стролл, Williams — неизвестно. Дело в том, что отец Лэнса, по слухам, инвестировал в команду около $35 млн, чтобы 18-летний гонщик оказался за рулем болида Williams. Скорее всего, в первый год юный канадец будет гоняться бесплатно.