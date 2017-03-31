Какая зарплата у Даниила Квята?

31 Марта 2017 года, 19:40

Издание Total Sportek посчитало зарплаты пилотов Формулы 1 в 2017 году. Стоит отметить, что контракты гонщиков публично нигде не публикуются, всё строго конфиденциально, но благодаря утечкам в СМИ и инсайдерам из мира Ф1 данные все-таки просачиваются наружу. Приведенные цифры не являются абсолютно точными, но это наиболее достоверная и полная информация о гонорарах гонщиков, которая есть на данный момент. Итак, как же выглядит тройка самых высокооплачиваемых пилотов королевских гонок и где в этом списке Даниил Квят?

На первом месте по доходам оказался четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Немец подписал трехлетний контракт с Ferrari, по которому в первый год получил $50 млн, а в остальные два сезона получает по $30 млн, не считая бонусов за победы. Контракт Феттеля со Скудерией заключен до конца 2017 года.

Второе место у Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Трехкратный чемпион мира продлил соглашение с «Серебряными стрелами» на три года в 2015 году. Контрактом предусмотрен гонорар в $31 млн в год с увеличением на не более $10 млн за достижения на трассе.

Третья строчка в рейтинге самых высокооплачиваемых пилотов у Фернандо Алонсо. Испанец в 2015 году подписал контракт с McLaren-Honda на три года с годовой зарплатой в $40 млн включая бонусы.

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий в Toro Rosso, за 2017 год получит $750 тысяч, так же, как и его напарник Карлос Сайнс-младший.

Полный список зарплат пилотов в сезоне-2017: