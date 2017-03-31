Какая зарплата у Даниила Квята?

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
2 апреля в «Огнях Мурманска» - соревнования «Апрельский калейдоскоп» 2 апреля в «Огнях Мурманска» - соревнования «Апрельский калейдоскоп»
«Норникель» ввёл в эксплуатацию второй причал Мурманского транспортного филиала «Норникель» ввёл в эксплуатацию второй причал Мурманского транспортного филиала
Бухгалтеров и руководителей приглашают принять участие в Едином семинаре 1C Бухгалтеров и руководителей приглашают принять участие в Едином семинаре 1C
Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
 
 

Видеоновости16+

Из старых деревяшек в благоустроенные квартиры. В Мурманске продолжается программа по переселению
 
 
 
 

Курсы валют 31.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,0101
-0,7967
1 USD
Доллар США
56,3779
-0,6462
1 EUR
Евро
60,5950
-0,9397
10 NOK
Норвежских крон
66,1270
-0,8003
10 SEK
Шведских крон
63,3787
-0,9122
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
3.1 м/с
давление 757.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

 
 
 
 

Выбор редакции

Уклонистов от военной службы в Мурманской области становится меньше
31 Марта 2017, 14:57
Уклонистов от военной службы в Мурманской области становится меньше
В Мурманской области сокращается число призывников
31 Марта 2017, 14:10
В Мурманской области сокращается число призывников
Заповедники Мурманской области могут объединить
31 Марта 2017, 11:40
Заповедники Мурманской области могут объединить
Количество труднодоступных населённых пунктов Мурманской области сокращено
31 Марта 2017, 10:37
Количество труднодоступных населённых пунктов Мурманской области сокращено
 
 
 
 

Самое читаемое

Заповедники Мурманской области могут объединить
31 Марта 2017, 11:40
Мурманск: прогноз отключений на 31 марта
30 Марта 2017, 20:56
Двух женщин и подростка сбили на дорогах Мурманска за сутки
31 Марта 2017, 09:45
Териберка и Туманный обеспечены продовольствием
31 Марта 2017, 10:00
Ледоколы Атомфлота выполнили проводку первого танкера-газовоза в порт Сабетта
31 Марта 2017, 09:12
Количество труднодоступных населённых пунктов Мурманской области сокращено
31 Марта 2017, 10:37
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Спорт » Какая зарплата у Даниила Квята?
 
 
 
 
31 Марта 2017 года, 19:40

Какая зарплата у Даниила Квята?


Издание Total Sportek посчитало зарплаты пилотов Формулы 1 в 2017 году. Стоит отметить, что контракты гонщиков публично нигде не публикуются, всё строго конфиденциально, но благодаря утечкам в СМИ и инсайдерам из мира Ф1 данные все-таки просачиваются наружу. Приведенные цифры не являются абсолютно точными, но это наиболее достоверная и полная информация о гонорарах гонщиков, которая есть на данный момент. Итак, как же выглядит тройка самых высокооплачиваемых пилотов королевских гонок и где в этом списке Даниил Квят? 

На первом месте по доходам оказался четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Немец подписал трехлетний контракт с Ferrari, по которому в первый год получил $50 млн, а в остальные два сезона получает по $30 млн, не считая бонусов за победы. Контракт Феттеля со Скудерией заключен до конца 2017 года. 

Второе место у Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Трехкратный чемпион мира продлил соглашение с «Серебряными стрелами» на три года в 2015 году. Контрактом предусмотрен гонорар в $31 млн в год с увеличением на не более $10 млн за достижения на трассе. 

Третья строчка в рейтинге самых высокооплачиваемых пилотов у Фернандо Алонсо. Испанец в 2015 году подписал контракт с McLaren-Honda на три года с годовой зарплатой в $40 млн включая бонусы. 

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий в Toro Rosso, за 2017 год получит $750 тысяч, так же, как и его напарник Карлос Сайнс-младший.

Полный список зарплат пилотов в сезоне-2017:

  1. Себастьян Феттель, Ferrari — $30 млн

  2. Льюис Хэмилтон, Mercedes — $41 млн

  3. Фернандо Алонсо, McLaren — $40 млн

  4. Кими Райкконен, Ferrari — $7 млн

  5. Валттери Боттас, Mercedes — $8,5 млн

  6. Даниэль Риккардо, Red Bull — $6,5 млн

  7. Фелипе Масса, Williams — $3,5 млн

  8. Нико Хюлькенберг, Renault — $3 млн

  9. Макс Ферстаппен, Red Bull — $3 млн

  10. Серхио Перес, Force India — $2.5 млн

  11. Роман Грожан, HAAS — $1,5 млн

  12. Кевин Магнуссен, HAAS — $1 млн

  13. Джолион Палмер, Renault — $1 млн

  14. Даниил Квят, Toro Rosso — $750 тыс.

  15. Карлос Сайнс, Toro Rosso — $750 тыс.

  16. Стоффель Вандорн, McLaren — $300 тыс.

  17. Маркус Эрикссон, Sauber — $285 тыс.

  18. Эстебан Окон, Force India — $185 тыс.

  19. Паскаль Верляйн, Sauber — $150 тыс.

  20. Лэнс Стролл, Williams — неизвестно. Дело в том, что отец Лэнса, по слухам, инвестировал в команду около $35 млн, чтобы 18-летний гонщик оказался за рулем болида Williams. Скорее всего, в первый год юный канадец будет гоняться бесплатно.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта