В Мурманске завершился Праздника Севера

МУРМАНСК/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялась церемония закрытия традиционного международного 83-го Праздника Севера и 57-го Праздника Севера учащихся. Мероприятия Полярной олимпиады проходили с 11 марта.
У лыжников абсолютными чемпионами Праздника Севера по Мурманской области стали мурманчанин Иван Ивашков и ковдорчанка Анна Неустроева, абсолютным чемпионом в соревнованиях оленеводов - Николай Селиванов из Ловозера.
Почетное право спустить флаг 83-го Праздника Севера было предоставлено Ивану Ивашкову, флаг 57-го Праздника Севера учащихся - студентке Мурманского арктического государственного университета, члену паралимпийской сборной России Екатерине Машковской. Флаги были переданы на хранение в Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области до 2018 года.