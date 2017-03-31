В Североморске прошёл чемпионат по боксу памяти Вадима Емельянова

03 Апреля 2017 года, 09:42

СЕВЕРОМОРСК/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ – В Североморске завершился 31-й чемпионат по боксу памяти мастера спорта международного класса, военного строителя капитана Вадима Емельянова. Соревнования проходили с 30 марта по 2 апреля. Как сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота, в чемпионате приняли участие 55 боксёров разных возрастов и весовых категорий в составе 10 команд.

Победителями в общем зачёте стала команда «Гроза» – армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота. Команде был вручён переходящий кубок соревнования.

Среди соединений первое место было присуждёно спортсменам из команды «Печенга» – отдельной мотострелковой бригады, второе «Спутнику» – отдельной бригады морской пехоты, третье «Медведям» – соединения подводных лодок.

Из победителей и призеров чемпионата Северного флота по боксу будет сформирована сборная команда, которой предстоит защищать честь СФ на соревнованиях Военно-Морского флота и Вооружённых Сил Российской Федерации.