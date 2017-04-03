В ГЦ «Огни Мурманска» грандиозная акция «Весенний ценопад»

03 Апреля 2017 года, 14:00

Горнолыжный центр «Огни Мурманска» по праву считается одним из лучших в Мурманской области. Центр имеет уже свою историю – первые горнолыжные подъемники появились здесь более 10 лет назад.

В настоящее время на горнолыжных склонах разместились 4 трассы различной степени сложности и перепадом высот от 10 метров. Благодаря разнообразию трасс любой из гостей найдет себе подходящий склон. Так, первый и второй склон облюбовали горнолыжники и сноубордисты среднего уровня, а также любители со стажем за интересный рельеф трасс. Третий склон для любителей уровня выше среднего. Четвертый склон это фрирайд – рай для любителей нестись по снежной целине.

В сноупарке на двух линиях располагаются более десятка различных фигур – боксов, рейлов, труб, трамплинов различной степенью сложности и, конечно же, биггейр – большой трамплин со столами 8 и 11 метров. Сноупарк предназначен не только для профессионалов. Тем, кому наскучило простое катание, подойдет трасса для начального уровня с небольшими трамплинами и низкими боксами.

Горнолыжный центр «Огни Мурманска» сегодня запускает грандиозную акцию «Весенний ценопад».

Весеннее таяние цен. До конца сезона будет действовать акция:

Целый день катания – всего за 500 рублей.

Ski-pass без ограничения по количеству подъёмов.

Режим работы всех четырех горнолыжных склонов:

Вт-Пт 12:00 - 20:00. Сб-Вс 10:00 - 20:00.

Напоминаем, что для Вас открыты фрирайд-трассы. Доставка до подъёмника на снегоходе. Стоимость 1 доставки — 50 рублей!

Бесплатный трансфер до Огней Мурманска от ост. «Кооперативная» и ост. «Автопарк» —каждый час. https://vk.com/topic-9524984_34875702

Подробнее- 8(8152) 554-009, +7(921)157-15-03.