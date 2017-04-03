В Мурманске школьники соревнуются на турнире по флорболу

04 Апреля 2017 года, 10:22

МУРМАНСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – В столице Заполярья на базе Кадетской школы города Мурманска проходит открытый турнир по флорболу «Кубок кадетов». В соревнованиях принимают участие школьники 2004-2005 годов рождения из 34 и 41 мурманских школ, кадетской школы, воспитанники ДЮСШ №6 и ФК «Строитель».

Организованный кадетской школой и федерацией флорбола Мурманска турнир призван популяризовать флорбол в образовательных учреждениях.

Поддержку мурманским кадетам в их увлечении популярной командной игрой оказал Мурманский морской торговый порт. Портовики помогли приобрести комплект спортивного инвентаря для юных флорболистов – специальные клюшки, мячи, ворота, элементы спортивной формы.

Мурманский морской торговый порт по праву считается одним из главных градообразующих предприятий областного центра и в рамках своей социальной программы помогает реализовывать спортивные инициативы.