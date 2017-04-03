Любители скандинавской ходьбы приняли активное участие в Празднике Севера

04 Апреля 2017 года, 12:12

МУРМАНСК/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ – В рамках 83 традиционного Праздника Севера 18-19 марта в Мурманске на трассах спорткомплекса «Долина Уюта» прошло физкультурно-спортивное мероприятие по северной (скандинавской) ходьбе. Мероприятие прошло под эгидой Федерации северной ходьбы, организаторами выступили Центр спортивной подготовки Мурманской области и физкультурно-спортивный клуб «Парсек».

Общее количество участников перевалило за 200 человек, были представлены десять спортивных клубов из Мурманска, Полярных Зорей, Мончегорска, Североморска, Кандалакши, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В первый день были разыграны награды на дистанциях 5 и 10 километров, также прошёл массовый старт для всех желающих на дистанции 2 километра, в котором вместе со взрослыми приняли участие представители нескольких мурманских детских садов.

Программа второго дня состояла из топовых дисциплин северной ходьбы – состязания на лучшую технику (нордик-скиллс) и полумарафона. В нордик-скиллс участники проходят дистанцию в виде правильного треугольника со стороной 20-30 метров, демонстрируя судьям технику движения на прямых и поворотах. Особенностью нордик-скиллс является одна категория для всех участников. Борьба в полумарафоне на дистанции 21 километр продолжалась до последних метров, как у мужчин, так и у женщин.

До встречи на 84 Празднике Севера!