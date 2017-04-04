На европейском ковре успешно выступили борцы из Мурманска

05 Апреля 2017 года, 09:56

ТАЛЛИН/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ – Крупнейший в Европе турнир по спортивной борьбе «TallinnOpen2017» прошёл в столице Эстонии 1 апреля. В соревнования приняли участие около 1700 борцов из 26 стран мира. На турнире успешно выступили юные борцы специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13 города Мурманска.

Как сообщил Президент федерации спортивной борьбы города Мурманска Андрей Горельцев, победителем турнира стал Егор Норицын серебро досталось Карену Нерсисяну, Кирилл Дорожков занял четвертое место и шестой результат показал Данила Симоненко.

Андрей Геннадьевич отметил, что все ребята показали красивую и техничную борьбу, а также пожелал им дальше развивать свой успех и также достойно представлять свою спортивную школу и город Мурманск на Всероссийской и Международной арене.