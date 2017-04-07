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Главная » Спорт » FIA представила новую защиту голову для пилотов Формулы 1
 
 
 
 
07 Апреля 2017 года, 20:06

FIA представила новую защиту голову для пилотов Формулы 1


В прошлом году Международная федерация автоспорта (FIA) представила концепцию Halo для болидов Ф1, которая призвана защищать головы пилотов. Но данная система защиты получила очень противоречивые оценки от гонщиков и технических экспертов. Halo выглядит ужасно и не защищает от мелких предметов, которые могут попасть в шлем пилота, как это было с Фелипе Массой на Гран При Венгрии 2009.

В пятницу, 7 апреля, в Шанхае во время брифинга пилотов в рамках Гран При Китая Комиссия по безопасности FIA представила новое технические решение для защиты головы под названием Shield («Щит»).

«Щит» представляет собой защитный экран из ПВХ в передней части кокпита с открытой частью над шлемом пилота. В отличии от Halo, аэроэкран выглядит гораздо эстетичнее и лучше интегрирован в шасси. «Щит» прекрасно защитит пилота от мелких объектов и обломков, а что касается оторвавшихся колес, то риск получить травму от них с каждым годом снижается, так как тросы для их крепления к шасси становятся крепче.

Правда, и это решение пока не встретило всеобщего одобрения от пилотов.

«Мне не понравился этот аэроэкран. На самом деле, этот вариант даже хуже в плане видимости, чем Halo. С этим щитом ты вообще ничего не сможешь увидеть в дождь. Даже в сухую погоду щит может загрязниться, что также ухудшит видимость. Пока я не верю в этот проект. По правде говоря, я не думаю, что нам что-либо нужно из этих решений. Формула 1 сейчас довольно безопасна», — поделился мнением Даниил Квят.

«Мнения пилотов по поводу систем защиты разделились. Кто-то хочет как можно быстрее ввести Halo, а кто-то вообще ничего не хочет менять. Лично я против Halo и только что показанного нового защитного экрана. Сейчас Формула 1 стала такой, какой и должна быть. Мы вернулись к классным, агрессивным болидам и я не хотел бы, чтобы на них устанавливались подобные вещи, это их испортит«, — сообщил пилот HAAS Ромен Грожан.

FIA намерена опросить всех пилотов и провести испытания системы Shield до 30 апреля, после чего будет решаться вопрос об обязательном введении этой системы защиты с 2018 года.

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