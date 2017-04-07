Виталий Мутко посоветовал мурманским футболистам воспользоваться авторучкой

09 Апреля 2017 года, 13:35

РОССИЯ/9 апреля – Любопытный диалог состоялся на конференции РСФ между президентом федерации футбола Мурманской области Николаем Довгоборским и президентом РСФ Виталием Мутко, который в завершении беседы рекомендовал «авторучку …взять и заявку написать». Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

Николай Довгоборский эмоционально выступил на конференции РФС. Он заметил, что на развитие заполярного футбола выделяют недостаточно средств из областной казны, а за дополнительным финансированием отправляют к спонсорам.

«Отправляет к спонсорам. Я не люблю это слово. Ведь тому, кто что-то дает, нужно и что-то получить. Но Мурманск вообще-то – богатейший край. И я пошел по спонсорам. По банкам, по рыбным, портовым хозяйствам. Предлагаю различный спектр рекламной продукции. На что мне отвечают: "А зачем нам это нужно? Дадим денег на футбол, и к нам тут же придет налоговая". Плюс у нас все решается лично через губернатора. Так что стратегия хорошая, но интересно, как это все будет реализовываться. Я даже манежа не прошу, дайте коробку закрытую! У нас в Мурманске население 300 тысяч. Как в Исландии. Вдруг среди них есть новый Аршавин?», - сказал он.

Виталий Мутко отметил, что выступление мурманчанина оставило двоякое впечатление. «Вроде все правильно вы говорите. Но с другой стороны я же сказал: 347 полей мы уложили в стране. Авторучку надо взять и заявку написать. С вашим министром спорта я много что реализовал! Говорите вашей девушке: не только лыжные гонки, но и футбол является базовым видом спорта!», - сказал Мутко.