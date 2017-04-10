Хэмилтон в пятый раз выиграл Гран При Китая

10 Апреля 2017 года, 19:20

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Шанхае — это уже пятая победа англичанина в Поднебесной. Кроме того, в этой гонке Льюис завоевал третий Большой шлем в карьере — выиграл поул-позицию, лидировал от старта до финиша и показал лучший круг.

Второе место на подиуме у Себастьяна Феттеля. Себ сохранил свою стартовую позицию до финиша, но сильно прессинговать Хэмилтона не получилось. Борьбы за победу, даже тактической, как это было две недели назад в Мельбурне, не случилось.

Макс Ферстаппен из Red Bull в очередной раз показал потрясающий пилотаж и прорвался с 16-го места на третью ступеньку подиума. Максу помогла уверенная стратегия и выезд автомобиля безопасности из-за аварии Антонино Джовинацци из Sauber. Ферстаппен мог бы стать вторым, но на 29 круге голландца довольно агрессивно прошел Феттель. Макс перетормозил, вылетев за пределы трассы и оквадратил свои шины. После этого главной задачей Ферстаппена было сохранить свое третье место, отбивая атаки напарника по команде Даниэля Риккардо, который в итоге стал четвертым на финише.

На подиуме также мог стоять Валттери Боттас, но финн допустил обидную ошибку, развернувшись под автомобилем безопасности. Разворот отбросил Боттаса на 12 место, но к финишу пилот прорвался на шестую позицию. Позже Валттери извинился за ошибку перед командой и заявил, что способен ехать в темпе Хэмилтона.

Даниил Квят на этот раз гонку не закончил из-за технических проблем с болидом.

«Невероятная гонка, сегодня всем нам было очень непросто. Большое спасибо всем, кто пришел на трибуны. На стартовую прямую я выехал на сликах, но начинать гонку на них было невозможно. Мы поставили промежуточные шины, правда и с ними были проблемы, так как многие участки трассы успели подсохнуть, но в нескольких поворотах все еще были лужи. Было непросто одновременно следить за состоянием резины и контролировать машину на трассе, не допуская разворотов.

Себастьян Феттель провёл прекрасную гонку, у Макса тоже было отличное выступление. Я невероятно горжусь нашей командой, мы прекрасно потрудились, чтобы добиться победы. Этот результат стал реальностью благодаря упорной работе всех членов команды.

Мы с Себом и Максом проходили круги примерно в одинаковом темпе. Если бы не машина безопасности, я уверен, что борьба за победу случилась бы более плотной.

В этом году легкой дороги к титулу у нас не будет. Борьба за титул будет очень плотной, если не самой плотной за все годы моей карьеры. Я с нетерпением жду эту схватку, в которую скоро включатся и другие пилоты. Сейчас Ferrari выглядит очень сильно, они отлично поработали. Сегодня мы с Себастьяном постоянно атаковали, обмениваясь лучшими временами на круге. Такая острая борьба доставляет нам удовольствие, болиды в этом году выглядят лучше, а пилотировать их приятнее — в общем, пока все складывается отлично», — цитирует Льюиса Хэмилтона Sky Sports.