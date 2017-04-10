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Главная » Спорт » В Мурманске прошел товарищеский матч между командой «Динамо» и командой «Ночной хоккейной лиги»
 
 
 
 
10 Апреля 2017 года, 20:00

В Мурманске прошел товарищеский матч между командой «Динамо» и командой «Ночной хоккейной лиги»


МУРМАНСК/ 10 апреля - Матч проходил в Ледовом дворце г. Мурманска в минувшее воскресенье. Открыла товарищескую встречу временно исполняющая обязанности председателя мурманского общества «Динамо» Ирина Владимирская. Ирина Владимировна отметила, что хоккейный матч приурочен ко дню образования Мурманского регионального отделения Общества «Динамо». Свой день рождения мурманское общество «Динамо» отмечает товарищеским матчем по хоккею уже второй год подряд.

Стоит отметить, что команда «Динамо» впервые встретилась на льду с командой «Ночной хоккейной лиги».

В первом тайме удача была на стороне силовиков. Две шайбы динамовцы разыграли «всухую». Однако противники быстро сравняли счет, показав высочайший класс игры. После третьей шайбы, забитой хоккеистами ночной лиги в ворота команды «Динамо», игра стала еще напряженнее. Буквально на последних секундах, когда все игроки «Динамо», включая вратаря, вышли в поле, команде силовых структур удалось сравнять счет. Матч закончился со счетом 3:3.

После овертайма команды пробивали буллиты. Игрокам команды «Динамо» удалось трижды забить в ворота противника шайбу, в результате чего команда силовиков победила с отрывом в одно очко. Благодарные зрители наградили команды бурными овациями за интересную и зрелищную игру.

Награду победителям – кубок и торт с эмблемой «Динамо» – вручил начальник УМВД России по Мурманской области Игорь Баталов. Капитану команды «Ночной хоккейной лиги» подарки и памятный кубок вручил начальник УФСИН России по Мурманской области Евгений Шихов. Еще одним приятным подарком для участников спортивного состязания стало общее фото на память.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

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