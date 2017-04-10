В Мурманской области состоялись старты Чемпионата и Первенства России по лыжным гонкам

10 Апреля 2017 года, 18:48

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ - В минувшие выходные в Мурманской области прошли старты Чемпионата и Первенства России по лыжным гонкам.

В субботу в Апатитах на дистанции 50 километров состязались женщины. Первой дистанцию преодолела, опередив более 60 соперниц, Ольга Царева из республики Коми, наша землячка Анастасия Власова с отставанием в 4 секунды финишировала второй.

В воскресенье участников Первенства и Чемпионата России по лыжным гонкам среди юниоров и мужчин принимал Мончегорск. На дистанцию 70 километров отправились 94 спортсмена из 19 регионов страны. Первым финишную черту пересек серебряный призер чемпионата мира Андрей Ларьков из Зеленодольска республики Татарстан. Мурманчанин Александр Гребенько занял восьмое место, проиграв лидеру менее 6 секунд.

В церемонии вручения наград победителям и призерам соревнований приняли участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, вице-президент Федерации лыжных гонок России, в прошлом мурманчанин Владимир Логинов, представитель главного спонсора соревнований Кольской ГМК Максим Иванов.