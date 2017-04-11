Юные баскетболисты из Кировска выступят в суперфинале чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

12 Апреля 2017 года, 11:50

ПЕРМЬ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ - Баскетболисты Хибинской гимназии примут участие в юбилейном суперфинале чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Он пройдет в Перми с 15 по 22 апреля, сообщили в администрации Кировска. Кроме кировчан, которым предстоит играть за всю Мурманскую область, в турнире заявлены 32 лучшие команды общеобразовательных организаций России, Кыргызстана и Монголии.

Проект «КЭС-БАСКЕТ» стартовал в 2007 году в Пермском крае. С 2009 года в чемпионатах играют школьные команды по баскетболу из разных городов страны. Баскетболисты Мурманской области выступают в лиге с 2014 года.

Школьники Хибинской гимназии на чемпионате Северо-Западного федерального округа, который состоялся недавно в Архангельске, завоевали второе место и путевку на суперфинал в Пермь.