12 Апреля 2017 года, 13:41

АПАТИТЫ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ - При финансовой поддержке компании «ФосАгро» в Апатитах прошел Чемпионат России по лыжным гонкам среди женщин свободным стилем на дистанцию в 50 км. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменок из 28 регионов страны.

Старт соревнованиям дали заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин, вице-президент Федерации лыжных гонок России Владимир Логинов, И.О. директора по связям с государственными органами ПАО «ФосАгро» Владимир Юрков. По словам Владимира Логинова: «Проведение больших лыжных соревнований в Апатитах – это славная традиция, на этих трассах выступали самые выдающиеся лыжники СССР и России. Замечательно, что компания «ФосАгро» оказывает такое значительное содействие развитию спорта. Финансовая поддержка соревнований всероссийского уровня дает мощный стимул развитию спорта в регионах. Тем более, что этот чемпионат – входит в число контрольных стартов для отбора кандидатов в олимпийскую сборную».

Первое место Чемпионата досталось Ольге Царевой из республики Коми, на втором месте - Анастасия Власова (Мурманская область), замыкает тройку лидеров Анна Медведева из Свердловской области. Как отмечает победительница и чемпионка России по лыжным гонкам Ольга Царева: «до самого конца не было понятно, кто выиграет. Я очень надеялась на свой финиш и он удался».