Жители Умбы собрали 127 тысяч рублей на спортивный парк

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ - Администрация Терского района стала победителем в конкурсе муниципальных образований для предоставления субсидии на поддержку местных инициатив с проектом «Создание многофункционального спортивного парка в п.г.т. Умба Терского района Мурманской области».
Из бюджета Мурманской области Терскому району выделены денежные средства в сумме 1,86 млн рублей. Общая сумма софинансирования от юридических лиц составляет 255 тысяч рублей. Жителям района необходимо было собрать 127,17 тысяч рублей. Как сообщает Администрация Терского района, средства с населения собраны в полном объеме.