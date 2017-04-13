В Мурманске приветствовали победителей турнира по спортивной борьбе «TallinnOpen 2017»

13 Апреля 2017 года, 15:15

ТАЛЛИН/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №13 города Мурманска прошло чествование победителей одного из наиболее значимых европейских турниров по спортивной борьбе «TallinnOpen 2017».

С поздравлением к победителям обратился заместитель председателя совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь.

«Мне всегда казалось, что борьба — это очень русский вид спорта. Умение ждать нужного момента, ошибки соперника, чтобы в один миг, собравшись, одержать победу. Хотя все мы понимаем, что за этим мигом стоят долгие и изнурительные тренировки. Но эти ребята не побоялись этого и стали победителями. Каждый из них – гордость как нашего города, так и всей России. А я в свою очередь втайне надеюсь, что Мурманск скоро станет родиной новый олимпийских чемпионов».

Также Игорь Морарь вручил сертификат на покупку нового тренажера для спортшколы.

Напомним, что по результатам турнира победителями стали Егор Норицын, серебро досталось Карену Нерсисяну, Кирилл Дорожков занял четвертое место и шестой результат показал Данила Симоненко.