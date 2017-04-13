Мурманск посетит норвежский шахматист Атле Грён

13 Апреля 2017 года, 15:48

МУРМАНСК/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – Жители Заполярья смогут встретиться с норвежским шахматистом. Перед блиц-турниром, который состоится 22 апреля, с докладом «Чемпион мира Магнус Карлсен и русская шахматная школа» выступит Атле Грён. Примечательно, что эксперт из Норвегии прочтет его на русском языке.

«Соревнования проводятся по действующим правилам FIDE и швейцарской системе в девять туров с контролем времени. Организаторы оставляют за собой право изменить систему проведения турнира, руководствуясь количеством участников», – сказано в положении о проведении турнира.