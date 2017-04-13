В Мурманске прошел турнир по лыжным гонкам имени Алексея Петухова

МУРМАНСК/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоялось торжественное награждение призеров турнира по лыжным гонкам имени заслуженного мастера спорта России, Бронзового призера Олимпийских игр Алексея Петухова.
Гонки проходили на территории спорткомплекса «Долина Уюта», с целью привлечения к регулярным занятиям лыжным спортом юных мурманчан. В соревнованиях приняло участие более 500 спортсменов.
В прошлом году всероссийские гонки на призы заслуженного мастера спорта России Алексея Петухова состоялись в самом центре города – в сквере на Пяти Углах. Для участия в состязаниях приехали спортсмены из Москвы, Тулы, Санкт-Петербурга, республики Карелия, зарубежные гости из Финляндии и республики Беларусь.
АГМ