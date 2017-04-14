В Мурманске прошли соревнования по гиревому спорту

14 Апреля 2017 года, 19:23

МУРМАНСК/ 14 апреля - На днях в областном центре на базе спортивно-оздоровительного комплекса УМВД России по Мурманской области прошел чемпионат города Мурманска по гиревому спорту и первенство Мурманского регионального отделения общества «Динамо».

Открыли соревнования главный судья Владимир Фомин и заместитель председателя регионального отделения Общества «Динамо» Ирина Владимирская. Они пожелали участникам удачи в состязаниях, честной борьбы и красивых побед.

Более 100 спортсменов со всей области вышли на помост. Среди них были спортсмены из различных городов Мурманской области, а также представители правоохранительных органов и силовых структур, выступающие от МРО «Динамо».

Программа включала в себя соревнования в классическом двоебории у мужчин и рывке у женщин.

Победителями в своих весовых категориях стали: Владимир Савинов, Алексей Галкин, Арсен Арушанов, Егор Юрков, Семен Яцко, Ростислав Тихомиров, Андрей Писаренко. Среди представительниц прекрасного пола лучшими в своих весовых категориях стали Анастасия Филипских, Гульнара Пурняева, Елена Афонана, Анастасия Мордасова и представитель МРО «Динамо» сотрудница Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области Алина Васенёва.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УКОН УМВД России по Мурманской области)