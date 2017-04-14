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Главная » Спорт » Дженсон Баттон возвращается в Формулу 1
 
 
 
 
14 Апреля 2017 года, 18:40

Дженсон Баттон возвращается в Формулу 1


Правда, только на одну гонку, но какую! Дело в том, что пилот McLaren Фернандо Алонсо заявил о своем участии в легендарной гонке «500 миль Индианаполиса», которая пройдет в один день с не менее легендарным Гран При Монако. Дженсон Баттон хоть и закончил карьеру в прошлом сезоне, но по контракту остается резервным гонщиком McLaren. Так что руководство британской команды не долго думало, кого пригласить на место Фернандо. Тем более, сам чемпион мира очень любит городскую трассу в Княжестве и уже побеждал там в 2009 году. Второй болид McLaren MCL32 в Монако будет пилотировать действующий пилот команды бельгиец Стоффель Вандорн.

«Я очень рад возвращению в Формулу 1 на одну гонку, и Гран При Монако, пожалуй, лучшее место для этого. Это моя домашняя гонка, я выиграл ее в 2009 году, и это одна из моих любимых трасс.

Трасса в Монако довольно сложная, здесь мастерство гонщика может сыграть решающую роль. McLaren-Honda неидеально начала сезон, но я думаю, что наша машина хорошо подойдет Монако, определенно лучше, чем скоростным трассам. Я прекрасно понимаю, что у нас практически нет шансов повторить мою победу как в 2009-м, но в Монако мы можем заработать хорошие очки, которые сейчас очень нужны команде для Кубка Конструкторов.

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Что касается Фернандо, я надеюсь, что он не только отлично выступит в Инди-500, но и получит незабываемый опыт от этой гонки. Он потрясающий пилот с огромным опытом, и хотя суперскоростная техника пилотирования для него будет в новинку, я ожидаю, что он быстро все освоит. В воскресенье вечером после Гран При Монако я пойду смотреть Инди-500 по ТВ. С нетерпением этого жду!

Но, конечно же, больше всего я жду гонку в Монако. Перед этапом я буду много тренироваться на симуляторе, пилотируя MCL32 на этой трассе. Это поможет мне хорошо подготовиться к гонке. Сейчас я в превосходной физической форме, в последнее время я много тренировался в триатлоне, так что в этом плане у меня все хорошо. Я ожидаю теплой встречи со всеми моими друзьями из Ф1 и надеюсь порадовать болельщиков достойным результатом», — цитирует Баттона пресс-служба McLaren.

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