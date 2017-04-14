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Главная » Спорт » Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии
 
 
 
 
17 Апреля 2017 года, 12:30

Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии


МУРМАНСК/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманск приезжал австралийский тренер Гэвин Аквилина. Он является известной и уважаемой персоной в мире спорта. Почти тридцать лет иностранец работает в фитнес-индустрии и регулярно устраивает мастер-классы для инструкторов у себя на родине, а также в европейских и азиатских странах. Прибыл Аквилина в Мурманск для того, чтобы продемонстрировать будущим тренерам крупнейшего за Полярным кругом спортивного клуба «X-Fit» популярный метод тренировки. Руководство компании пригласило опытного и именитого фитнес-инструктора для того, чтобы повысить квалификацию своих работников.

18 2Тренировка с Гэвином проходила в очень интенсивном ритме, так как спортсмен прибыл в Мурманск всего на один день. Несмотря на это, участники мероприятия прошли и теоретический, и практический курсы. В 8 утра пятницы гость рассказал своим ученикам об особенностях высокоинтенсивной интервальной тренировки, а затем продемонстрировал её на деле. 20 профессионалов своего дела с удовольствием перенимали опыт австралийца. Наравне со всеми обучалась и фитнес-директор Анастасия Гулянина, хотя на её счету тоже немало профдостижений и опыта работы в этой индустрии. Во время занятий все участники мастер-класса проходили тестирование тайминга «Myzone», который замерял сердечные ритмы, количество сжигаемых калорий и усилия, которые они прикладывали. Результаты работы каждого из тренеров транслировались на стену с помощью проектора и позволяли каждому в режиме реального времени наблюдать за своими показателями. Это, по словам австралийского эксперта, позволяет отслеживать интенсивность тренировки и понять, какие ошибки совершались, в какую сторону дальше двигаться и как реагирует организм на те или иные нагрузки. В работе тренера очень важно отслеживать перемены в организме посетителя спортзала, а современные инновационные достижения техники существенно упрощают эту задачу.

Мурманские тренеры многое узнали о популярном в Австралии и Европе фитнес-направлении. При этом формат данной разновидности занятий спортом имеет много нюансов, которые обязательны для исполнения. Особенно привлекательна данная тренировка тем, что благодаря верному использованию методики можно добиться больших результатов за короткий промежуток времени. По словам Гэвина, если заниматься спортом интенсивно, но с паузами для отдыха - это даст гораздо больше достижений, нежели если распределять силы равномерно. Это и проверили на себе будущие фитнес-тренеры «Х-Fit». Они выполняли кардиоупражнения в короткие промежутки времени и проверяли на себе, какое соотношение времени на отдых и на физнагрузку приводит к наиболее положительным итогам. После каждого подхода спортсмены отмечали перемены в табличке, подсвеченной на стене. По итогам австралийский тренер рассказал о методике подробнее, приводя в пример данные от практических занятий. Также гость ответил на вопросы своих учеников и сфотографировался со всеми желающими.

Гэвин Аквилина высоко оценил подготовку тренерского состава клуба «Х-Fit» и отметил их профессионализм. Они же, в свою очередь, остались довольны интенсивным, но плодотворным мастер-классом и вдохновились энергетикой фитнес-мастера.

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