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Главная » Спорт » Ferrari обыграла Mercedes на Гран При Бахрейна
 
 
 
 
17 Апреля 2017 года, 19:10

Ferrari обыграла Mercedes на Гран При Бахрейна

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Если в прошлые три года борьба за титул была исключительно между пилотами Mercedes, то после гонки в Бахрейне стало ясно, что в этом сезоне нас ждет увлекательная дуэль между нынешними чемпионами с трехлучевой звездой и набравшей форму Ferrari. Третий этап чемпионата опять выиграл Себастьян Феттель, обыграв со своей командой Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.

С первого места впервые в карьере стартовал Боттас. Финн выиграл старт и контролировал первые круги, но оторваться от Феттеля, вышедшего на второе место, на приличное расстояние никак не получалось. Первым на пит-стоп из лидеров отправился Феттель, а спустя пару кругов появился автомобиль безопасности из-за столкновения Лэнса Стролла и Карлоса Сайнса. Весь пелетон ринулся менять покрышки, а в это время Себастьян спокойно переместился на первое место. После рестарта Себ сделал все, что от него требовалась — защитился от атак Боттаса, вырвался из зоны действия DRS и контролировал гоночный темп до самого финиша. Итог — вторая победа в сезоне и лидерство в чемпионате с отрывом в семь очков от Льюиса Хэмилтона.

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Трехкратный чемпион мира финишировал вторым — оказывается, Боттас всю гонку испытывал проблемы с давлением в покрышках и не мог ехать ни в темпе Феттеля, ни в темпе Льюиса. Валттери рассчитывал одержать первую победу в карьере, но пришлось довольствоваться только третьим местом.

Даниил Квят финишировал на 12 месте — к сожалению, без очков, но россиянин после финиша сообщил, что настроен порадовать болельщиков высокими результатами на своем домашнем этапе в Сочи через две недели.

«Отличный день! Команда великолепно поработала! Со старта я чувствовал, что машина быстра. Я пытался прессинговать Валттери, но он так и не допустил ни одной ошибки, а на прямой было сложно подобраться к нему на дистанцию обгона.

Мы решили провести ранний пит-стоп, чтобы сделать «подрезку». К счастью, это сработало. После выезда автомобиля безопасности я заволновался, что стратегия не сработает, но мне повезло — соперники оказались очень близко к заезду на пит-лейн и не смогли получить выгоду из появления автомобиля безопасности. Я удивился, когда выехал на трассу впереди остальных, так как думал, что потерял позиции.

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После этого все было в порядке, болид работал отлично. В конце гонки я контролировал темп, хотя на последних кругах Льюис ехал феноменально быстро и представлял для меня небольшую угрозу. Но моего временного задела хватило, чтобы довести гонку до победы.

Этот сезон длинный, поэтому я пока не думаю о чемпионате и получаю удовольствие от нашей машины. Сегодня мы все отлично поработали, большое спасибо команде! Наши парни упорно работали на трассе и на базе — приятно видеть их радостные лица сегодня, мы заслужили эту победу!», — рассказал после финиша Феттель.

Официальный канал Формулы 1 на YouTube подготовил нарезку самых ярких моментов бахрейнской гонки:

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