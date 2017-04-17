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Главная » Спорт » В Североморске завершился чемпионат по хоккею с шайбой
 
 
 
 
18 Апреля 2017 года, 11:25

В Североморске завершился чемпионат по хоккею с шайбой


СЕВЕРОМОРСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ - На стадионе ЦСКА в Североморске состоялось торжественное закрытие чемпионата по хоккею с шайбой. Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поздравил всех участников со спортивными достижениями, а также особо поблагодарил болельщиков за их горячую поддержку. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Чемпионат Северного флота по хоккею с шайбой на кубок командующего флотом проходил с 29 января по 17 апреля 2017 года. В соревнованиях приняли участие 13 команд из объединений, соединений и воинских частей флота. Команды разделены на два дивизиона в зависимости от опыта и мастерства игроков. В первом дивизионе сильнейшей оказалась команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос». Серебряным призером стала сборная авиаторов «Гроза», а замкнули тройку победителей морские пехотинцы из команды «Спутник». Первое место во втором дивизионе заняла команда «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ, второго места достигла команда соединения атомных подводных лодок «Медведи», третьей стала сборная подводных сил - «Тайфун».

Лучшим вратарем чемпионата был признан Евгений Серебряков из команды управления и штаба флота «К-21», лучшим защитником – Александр Шангин из «Спутника», лучшим нападающим – Юрий Сборцев из «Альбатроса», лучшим бомбардиром – Андрей Ивкин из «Спасателя», лучший снайпер – Алексей Чернядьев из «Грозы».

Приз имени Всеволода Боброва присуждён команде «Спасателю», как забившей наибольшее количество шайб. Приз «Лучшая команда болельщиков» был вручён болельщикам сборной «К-21». Приз «Золотой свисток» достался Максиму Пужанскому. Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов был награждён дипломом Федерации хоккея России за развитие отечественного хоккея.

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