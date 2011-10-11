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Главная » Спорт » В Огнях Мурманска работает школа Скандинавской ходьбы!
 
 
 
 
19 Апреля 2017 года, 09:00

В Огнях Мурманска работает школа Скандинавской ходьбы!


МУРМАНСК/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ - Самый общедоступный способ поработать физически — ходьба. Обычная, ежедневная ходьба, которой мы часто избегаем, томясь в ожидании автобуса, чтобы проехать пару остановок.

Скандинавская ходьба, как отдельный вид оздоровительной физкультуры, была запатентована в 1997 году финном Марком Канианом. Методика ходьбы с лыжными палками появилась много раньше и использовали ее лыжники, которые на практике выяснили, что такой вид тренировок значительно повышает потенциал организма, развивает выносливость и способствует похудению.

1 2При занятиях скандинавской ходьбой работают практически все группы мышц: не только ноги, но и руки, шея, брюшной пресс, мышцы верхней части спины и груди. Больше задействовано мышц — больше потребность в кислороде. А значит, к дыхательной и сердечно-сосудистой системе требования тоже более высоки. Кстати, палки берут на себя часть давления тела и таким образом несколько снижают нагрузку на суставы ног.

На горнолыжном центре «Огни Мурманска» третью неделю работает школа Скандинавской ходьбы. Занятия проходят под руководством Андрея Загарова — сертифицированного инструктора INWA/RNWA. Андрей - опытный спортсмен: занимался лыжными гонками (имеет I спортивный разряд), биатлоном и зимним полиатлоном. Начал практиковать скандинавскую ходьбу как альтернативу бегу зимой 2012 года, а уже с 2013 года проводит регулярные занятия в качестве инструктора.

Продолжительность занятия — 1,5 часа. Для проведения занятий потребуется немного — удобная спортивная обувь, легкая и одновременно теплая верхняя одежда в холодную погоду, ну и, конечно же, сами палки (при необходимости, телескопические палки предоставляются тренером).

Запись на занятия в теме.

Тайминг:

10.45 — Регистрация в пункте проката

11.00 -11.10 — Разминка

11.10-11.30 — Изучение техники

11.30 12.20 — Практика

12.20-12.30 — Заминка (упражнение на растяжку).

Бесплатный автобус до Огней Мурманска от ост. «Автопарк» и ост. «Кооперативная» — каждый час.

Подробнее по телефонам: клиентский отдел 8(8152)554-009. +7(921)157-15-03 (будни и выходные с 9.00-20.00), многоканальный телефон 8(8152) 554-000.

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