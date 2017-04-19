Сочи Автодром заканчивает подготовку к Гран При России

19 Апреля 2017 года, 18:23

Чуть больше недели остается до прибытия команд Формулы 1 в Сочи, где с 27 по 30 апреля в четвертый раз пройдет российский этап чемпионата мира. Сочи Автодром готовится принять участников «королевских гонок», и для всех служб на трассе начинается самая горячая пора в преддверии гоночного уик-энда.

Паддок Сочи Автодрома обрел новые черты — на трассе смонтированы внушительные объекты временной инфраструктуры для Гран-при. В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы главной кухни паддока для компании «Do&Co», отвечающей за кейтеринг высочайшего уровня для гостей Paddock Club. Также на территории трассы уже смонтированы склады для нужд команд, склад Pirelli и боксы гонок поддержки.

В воскресенье 16 апреля на автодром прибыли первые морские грузы Формулы 1 из Новороссийска. И буквально со дня на день на трассу доставят болиды и прочее оставшееся оборудование команд, прилетевшее авиарейсами.

Сочи Автодромом в этом году преобразился — на стартовой прямой нанесена новая разметка для болидов, габаритные размеры которых заметно увеличились в связи с изменением технического регламента. Свежее покрытие появилось и в зоне вылета в районе последнего 18-го поворота, который традиционно выполнен в цветах российского триколора. Помимо этого, изменения затронули зоны вылета в районе шиканы второго поворота — теперь там установлены дополнительные искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские») общей длиной 80 метров. Данная конструкция позволит блокировать маневры пилотов, которые, в случае нарушения границ трассы после разгона со стартовой прямой, используют зону вылета на этом участке для получения преимущества. Кроме того, на гоночной трассе усилили систему защитных барьеров TecPro во втором, четвёртом и тринадцатом поворотах согласно новым требованиям FIA из-за возросших скоростей болидов.

В понедельник 17-го апреля на трассе начал работу технический персонал Formula One Management и представители телевещательных компаний. До начала трансляций и старта главного гоночного уик-энда страны осталось совсем чуть-чуть. Не пропустите самое важное автоспортивное событие России!