Сочи Автодром заканчивает подготовку к Гран При России

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мужское вокальное трио «Реликт» с программой «Споемте, друзья…» Мужское вокальное трио «Реликт» с программой «Споемте, друзья…»
Московский балет «Спящая красавица» 27/28 апреля в Мурманске Московский балет «Спящая красавица» 27/28 апреля в Мурманске
МАГУ приглашает 22 апреля на День открытых дверей МАГУ приглашает 22 апреля на День открытых дверей
Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Наши рыбаки, которых три дня назад случайно на лодке занесло в Норвегию, благополучно вернулись домой
 
 
 
 

Курсы валют 19.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,4947
0,0016
1 USD
Доллар США
55,9793
-0,2712
1 EUR
Евро
59,6124
-0,2269
10 NOK
Норвежских крон
65,4147
-0,1820
10 SEK
Шведских крон
62,1923
-0,1890
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.4 м/с
давление 765.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

 
 
 
 

Выбор редакции

Регионы не выполнили программу капитального ремонта за прошлый год
19 Апреля 2017, 16:40
Регионы не выполнили программу капитального ремонта за прошлый год
В Мурманской области планируют развивать негосударственный сектор культуры
19 Апреля 2017, 15:12
В Мурманской области планируют развивать негосударственный сектор культуры
В Мурманской области могут запретить охоту на дикого северного оленя
19 Апреля 2017, 15:06
В Мурманской области могут запретить охоту на дикого северного оленя
«Птица Баренц» выходит на улицы
19 Апреля 2017, 14:23
«Птица Баренц» выходит на улицы
 
 
 
 

Самое читаемое

Глава Кольского района выставил саамов за дверь
19 Апреля 2017, 10:03
Валерий Перетрухин: почти всё, что пишут в соцсетях про здравоохранение – ложь
19 Апреля 2017, 12:16
Жительница Полярного заперла своих малолетних детей в квартире более чем на сутки
19 Апреля 2017, 09:23
Голодающую из Зеленоборского с работы увезли на «скорой»
19 Апреля 2017, 10:05
Антимонопольщики обжалуют решение суда по иску «Аэропорта Мурманск»
19 Апреля 2017, 13:55
Житель областного центра пострадал от действий мошенников
18 Апреля 2017, 19:45
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Спорт » Сочи Автодром заканчивает подготовку к Гран При России
 
 
 
 
19 Апреля 2017 года, 18:23

Сочи Автодром заканчивает подготовку к Гран При России

2 2

Чуть больше недели остается до прибытия команд Формулы 1 в Сочи, где с 27 по 30 апреля в четвертый раз пройдет российский этап чемпионата мира. Сочи Автодром готовится принять участников «королевских гонок», и для всех служб на трассе начинается самая горячая пора в преддверии гоночного уик-энда.

Паддок Сочи Автодрома обрел новые черты — на трассе смонтированы внушительные объекты временной инфраструктуры для Гран-при. В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы главной кухни паддока для компании «Do&Co», отвечающей за кейтеринг высочайшего уровня для гостей Paddock Club. Также на территории трассы уже смонтированы склады для нужд команд, склад Pirelli и боксы гонок поддержки.

В воскресенье 16 апреля на автодром прибыли первые морские грузы Формулы 1 из Новороссийска. И буквально со дня на день на трассу доставят болиды и прочее оставшееся оборудование команд, прилетевшее авиарейсами.

Сочи Автодромом в этом году преобразился — на стартовой прямой нанесена новая разметка для болидов, габаритные размеры которых заметно увеличились в связи с изменением технического регламента. Свежее покрытие появилось и в зоне вылета в районе последнего 18-го поворота, который традиционно выполнен в цветах российского триколора. Помимо этого, изменения затронули зоны вылета в районе шиканы второго поворота — теперь там установлены дополнительные искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские») общей длиной 80 метров. Данная конструкция позволит блокировать маневры пилотов, которые, в случае нарушения границ трассы после разгона со стартовой прямой, используют зону вылета на этом участке для получения преимущества. Кроме того, на гоночной трассе усилили систему защитных барьеров TecPro во втором, четвёртом и тринадцатом поворотах согласно новым требованиям FIA из-за возросших скоростей болидов.

В понедельник 17-го апреля на трассе начал работу технический персонал Formula One Management и представители телевещательных компаний. До начала трансляций и старта главного гоночного уик-энда страны осталось совсем чуть-чуть. Не пропустите самое важное автоспортивное событие России!

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта