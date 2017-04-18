Глава Кольского района выставил саамов за дверь

19 Апреля 2017 года, 10:03

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ – Президент Общественной организации Мурманской области «Ассоциация Кольских саамов» Елена Яковлева сообщила агентству, что глава администрации Кольского района Александр Лихолат «выставил» её и руководителя ГОБУ «Центр народов Севера» Надежду Чупрову за дверь. Это произошло накануне во время совещания организационного комитета Саамских игр. Обсуждался вопрос изменения даты и места проведения традиционных соревнований. Глава администрации Кольского района выступил с предложением, чтобы мероприятие в этом году состоялось в рамках Дня Мурманской области – 28 мая в Териберке.

«Решался вопрос о проведении спортивной программы на мероприятии в Териберке, и обсуждались различные варианты. Я согласился, что Саамские игры пройдут на станции Лопарская, на этом наше совещание было завершено. Каких-то инцидентов или разговора на повешенных тонах я не заметил. Если кто-то почувствовал, что кого-то обидели, то мы готовы извиняться и встречаться, говорить дальше. Я надеюсь на понимание и дальнейшее сотрудничество», – заявил Александр Лихолат.

«Изначально саамы самостоятельно проводили этот праздник и многие годы без какого-либо финансирования. Возможно, что глава администрации этого не знал, но он нагнетал обстановку, кричал. Отнесся критически к предложению Надежды Ивановны помочь в организации мероприятия в поселке Териберка, – рассказывает Яковлева. – Считаю, что это оскорбление саамского народа, потому что на совещании я представляла мнение народа».

Она считает необходимым озвучить возникшую проблему на общероссийском координационном совете в Сыктывкаре, и направить обращение губернатору Мурманской области, ее заместителю.

Александр Лихолат обосновал инициативу тем, что на осень запланирована большая программа, посвящённая 90-летию Кольского района. По его мнению, сентябрь будет перенасыщен, к тому же на майское празднование ожидается большой поток участников и гостей, это помогло бы популяризировать национальные виды спорта.

«Мне было бы приятно, если бы помимо сувениров, собравшиеся увезли медали и кубки наших Саамских игр. Это была моя позиция, но если представители коренных малочисленных народов высказываются категорично, то я с ними согласен. Мы уже работаем в плановом порядке над подготовкой Дня Мурманской области», – пояснил «Би-порту» глава районной администрации.

Саамов поддержал вице-губернатор Мурманской области Анатолий Векшин, который осудил действия Александра Лихолата. «Считаю его поведение недопустимым. Он должен принести извинения Яковлевой и Чупровой», – прокомментировал Анатолий Векшин создавшуюся ситуацию.