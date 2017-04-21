Сергей Сироткин проведёт пятничную тренировку на Гран При России

21 Апреля 2017 года, 18:24

Резервный гонщик команды Renault F1 Сергей Сироткин провел продуктивный тестовый день после этапа в Бахрейне и подтвердил, что сядет за руль перед родными трибунами на Сочи Автодроме на пятничной тренировке.

«В Бахрейне я провел очень хороший, продуктивный день тестов. Я проехал много кругов, мы с командой опробовали много разных настроек в самых разнообразных условиях. Мы ездили с разным количеством топлива, пробовали разные составы резины, отрабатывали процедуру старта, протестировали механические новинки. В целом, мы провели хорошую подготовку к следующему этапу в Сочи.

Хочу отметить, что я давно не сидел в болиде, почти полгода. Я думал, что будет не так легко вернуться, тем более в новую технику, но все прошло гладко. Мы не ставили перед собой цель поставить быстрейшие времена на круге, мы не сравнивали себя с соперниками, нашей задачей было отработать запланированную программу, и мы ее выполнили более чем на 100%.

Следующий раз я сяду за руль на пятничных заездах в Сочи. Очень приятно и волнительно выступать дома, перед российскими болельщиками. Я с нетерпением жду этот уик-энд и приглашаю всех на Сочи Автодром», — рассказал Сироткин.

«Наши двухдневные тесты прошли точно по плану. Сергей впечатлил нас, продемонстрировав высокую скорость и не допуская ошибок, хотя не работал на гоночном треке с конца прошлого года. Мы полностью выполнили программу, протестировав множество новинок и различные процедуры, заложив хорошую основу для предстоящих гонок. Мы уверены, что проделанная работа нам очень поможет достигнуть прогресса», — сообщил спортивный директор Renault F1 Алан Пермейн.