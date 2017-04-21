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Главная » Спорт » Как будут выглядеть болиды Ф1 через 10 лет
 
 
 
 
21 Апреля 2017 года, 20:17

Как будут выглядеть болиды Ф1 через 10 лет

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В этом году компания Renault отмечает 40 лет присутствия в Формуле 1. К своему спортивному юбилею французы на Шанхайском автошоу представили концепт болида Формулы 1 ближайшего будущего. Прототип, получивший индекс R.S. 2027, показывает, как примерно будут выглядеть машины королевы автоспорта через 10 лет.

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К слову, это будущее представляется весьма заманчивым. Концептуальный R.S. 2027 выглядит привлекательно и инновационно. Впервые на болиде Ф1 мы встречаем светотехнику спереди! Переднее антикрыло получило светодиодные ходовые огни, располагающиеся практически по всей вертикальной поверхности. Место пилота полностью закрыто удароустойчивым поликарбонатом. Возможно, уже со следующего FIA сделает первый шаг к полностью закрытому кокпиту, введя обязательный аэроэкран перед шлемом гонщика. К слову, создатели концепта отметили, что несмотря на развитие техники в будущем, в гонках самым важным элементом останется именно пилот, поэтому кокпит в R.S. 27 полностью прозрачный, через который хорошо видно гонщика за работой.

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Другая по-настоящему крутая «фишка» в концепте — это возможность отображения различной информации на боковых поверхностях увеличившихся колесных дисков. В официальном видео нам показали, что там может отображаться текущий номер круга и позиция пилота, но технически возможно отобразить любую информацию, введенную из боксов. Как работает данная технология в Renault не рассказали, но по всей видимости, в колесные диски встроены микропроекторы или что-то подобное.

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Силовая установка в болиде будущего осталась гибридной, но роль ДВС заметно уменьшилась. Основную мощность дает электромотор и сопутствующие агрегаты, которые в пять раз мощнее, чем на нынешней технике Ф1. Общая мощность силовой установки составляет 1340 лошадиных сил или 1 МВт, а передается она уже на все четыре колеса. Специалисты Renault считают, что полноприводные болиды лучше смогут реализовать такую мощностью и будут острее управляться, позволяя пилотам «выжимать из них все возможное».

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На официальном видео можно рассмотреть R.S. 27 в движении и многочисленные футуристические детали:

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