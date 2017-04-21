Североморский школьник стал призером олимпиады по физической культуре

УЛЬЯНОВСК/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - В Ульяновске прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Мурманскую область представляли учащаяся Мурманского международного лицея Анастасия Сафонова и Игорь Волошин, учащийся североморской школы № 10 имени К.И. Душенова.
Всего в олимпиаде принимали участие более 200 школьников из 70 регионов страны. Ульяновский государственный университет в восьмой раз стал площадкой для состязаний юных спортсменов. На протяжении недели старшеклассники соревновались в знании теории физической культуры, в легкой атлетике, плавании, сдаче норм ГТО и других спортивных дисциплинах. Североморец Игорь Волошин стал призером олимпиады. Он награжден дипломом и ценным подарком.