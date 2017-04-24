Мончегорцы собрали почти 350 тысяч рублей на строительство спортивной площадки

24 Апреля 2017 года, 16:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ - Инициативной группе проекта по устройству спортивной площадки на территории мончегорской школы №7 удалось собрать необходимую сумму. Всего на реализацию проекта потребуется более 3,17 млн рублей.

В феврале 2017 года именно этот проект, из шести предложенных, выбрали мончегорцы. Цель проекта - создание условий для свободных и бесплатных занятий физической культурой, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и организация семейного досуга. Согласно условиям программы поддержки местных инициатив, проекты благоустройства и реконструкции значимых мест реализуются при совместном финансировании властями, предпринимателями и населением. Доля областного бюджета - 60%, муниципального бюджета и спонсоров - по 13%, вклад населения - 11%. Неравнодушные жители Мончегорска собрали 349 510 рублей на реализацию проекта.

Строительные работы по установке спортивной площадки начнутся по окончанию учебного процесса, продлятся весь летний период, а ее открытие запланировано на сентябрь 2017 года. Планируется установить спортивное оборудование, модульное 4-метровое ограждение и организовать видеонаблюдение.