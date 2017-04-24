Сегодня исполнилось бы 75 лет заполярному боксеру Вадиму Емельянову

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 30 апреля принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 30 апреля принимает в МК «Гларус»
Стиллавин ввязался в медвежью торговлю Стиллавин ввязался в медвежью торговлю
В Мурманском индустриальном колледже 28 апреля День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже 28 апреля День открытых дверей
Мужское вокальное трио «Реликт» с программой «Споемте, друзья…» Мужское вокальное трио «Реликт» с программой «Споемте, друзья…»
Московский балет «Спящая красавица» 27/28 апреля в Мурманске Московский балет «Спящая красавица» 27/28 апреля в Мурманске
 
 

Видеоновости16+

Жители Умбы собирают деньги на лечение своего односельчанина
 
 
 
 

Курсы валют 25.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,8994
-0,0984
1 USD
Доллар США
56,0794
-0,1513
1 EUR
Евро
60,8461
0,5274
10 NOK
Норвежских крон
65,8294
0,6336
10 SEK
Шведских крон
63,4605
0,8749
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-2°
2.5 м/с
давление 759.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

На возведение защитного экрана вокруг ММТП понадобится 650 млн рублей
25 Апреля 2017, 08:45
На возведение защитного экрана вокруг ММТП понадобится 650 млн рублей
Депутаты Горсовета обсудили экологическую обстановку в Мурманске
24 Апреля 2017, 21:10
Депутаты Горсовета обсудили экологическую обстановку в Мурманске
Елена Дягилева назначена министром финансов Мурманской области
24 Апреля 2017, 16:52
Елена Дягилева назначена министром финансов Мурманской области
«Россия» стала второй по величине авиакомпанией страны
24 Апреля 2017, 16:09
«Россия» стала второй по величине авиакомпанией страны
 
 
 
 

Самое читаемое

Североморский девятиклассник покончил с собой
24 Апреля 2017, 14:28
Мужчина открыл огонь из автомата в Мурманске
24 Апреля 2017, 12:36
В Североморске обнаружен труп мужчины
24 Апреля 2017, 21:15
Елена Дягилева назначена министром финансов Мурманской области
24 Апреля 2017, 16:52
Стали известны точки раздачи георгиевских ленточек
24 Апреля 2017, 12:00
Жительница Зеленоборского обвинила областную власть в бездействии
24 Апреля 2017, 12:24
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Спорт » Сегодня исполнилось бы 75 лет заполярному боксеру Вадиму Емельянову
 
 
 
 
25 Апреля 2017 года, 10:21

Сегодня исполнилось бы 75 лет заполярному боксеру Вадиму Емельянову

2 2СЕВЕРОМОРСК/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня прошло 75 лет со дня рождения Вадима Михайловича Емельянова, мастера спорта СССР международного класса.

Вадим Емельянов родился 25 апреля 1942 года в Краснодарском крае. После окончания Ленинградского высшего военного инженерно-строительного училища имени Комаровского по 1977 год служил в Северовоенморстрое в Североморске. Одновременно со службой он создал и тренировал команду из военных строителей.

Боксом Емельянов начал заниматься с 16 лет. Его весовая категория — тяжёлая, свыше 90 килограммов. За свою карьеру Вадим Емельянов провёл 158 боёв, победив в 141 из них. Из 24 международных боёв он 19 раз вышел победителем.

В 1961 и 1965 году он завоевывал бронзу на Чемпионате СССР, а в 1967 году — серебро. Среди других важных результатов — первое место на чемпионате Спортивного комитета дружественных армий и Кубок Европы (1963 год). А в 1964 году он вошёл в состав сборной СССР и занял третье место на Олимпийских играх в Токио.

Вадим Емельянов трагически погиб 29 мая 1977 года, ему было всего 35 лет. Он похоронен на мемориальном кладбище в Североморске. С 1985 года в спортивном клубе Североморска «Богатырь» проводится боксёрский турнир класса «А» в память о Вадиме Емельянове. Последний чемпионат по боксу памяти Емельянова проходил с 30 марта по 2 апреля 2017 года.

Фото: rusboxing.ru

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Североморске прошёл чемпионат по боксу памяти Вадима Емельянова
2.
В Апатиты приедет Николай Валуев
3.
Мурманчане примут участие в турнире по боксу памяти Леонида Левина
4.
Завтра стартует турнир по боксу на приз Почетного гражданина Мурманска
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта