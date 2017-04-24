Сегодня исполнилось бы 75 лет заполярному боксеру Вадиму Емельянову

25 Апреля 2017 года, 10:21

СЕВЕРОМОРСК/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – Сегодня прошло 75 лет со дня рождения Вадима Михайловича Емельянова, мастера спорта СССР международного класса.

Вадим Емельянов родился 25 апреля 1942 года в Краснодарском крае. После окончания Ленинградского высшего военного инженерно-строительного училища имени Комаровского по 1977 год служил в Северовоенморстрое в Североморске. Одновременно со службой он создал и тренировал команду из военных строителей.

Боксом Емельянов начал заниматься с 16 лет. Его весовая категория — тяжёлая, свыше 90 килограммов. За свою карьеру Вадим Емельянов провёл 158 боёв, победив в 141 из них. Из 24 международных боёв он 19 раз вышел победителем.

В 1961 и 1965 году он завоевывал бронзу на Чемпионате СССР, а в 1967 году — серебро. Среди других важных результатов — первое место на чемпионате Спортивного комитета дружественных армий и Кубок Европы (1963 год). А в 1964 году он вошёл в состав сборной СССР и занял третье место на Олимпийских играх в Токио.

Вадим Емельянов трагически погиб 29 мая 1977 года, ему было всего 35 лет. Он похоронен на мемориальном кладбище в Североморске. С 1985 года в спортивном клубе Североморска «Богатырь» проводится боксёрский турнир класса «А» в память о Вадиме Емельянове. Последний чемпионат по боксу памяти Емельянова проходил с 30 марта по 2 апреля 2017 года.

Фото: rusboxing.ru